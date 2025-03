Chiesanuova. Ajradinoski: "Vogliamo i playoff. Dobbiamo prendere altri punti»

All’andata il K-Sport Montecchio aveva interrotto la striscia di imbattibilità del Chiesanuova che aveva iniziato la stagione inanellando 17 gare utili. Il sogno nel match di ritorno era di rifarsi con gli interessi, perché una vittoria non solo avrebbe messo fine alla serie positiva dei pesaresi (arrivati a quota 13) ma avrebbe anche tenuto in vita piccole speranze di primato. È finita invece 0-0 ed è stato giusto così tra formazioni dall’esemplare equilibrio tattico, al punto che dopo i 94’ di gioco i due tecnici hanno accolto bene il risultato. Mobili ha anche risposto a chi sospetta che i suoi, arbitri del campionato, possano non essere corretti...

Lo 0-0 è scaturito anche da un rigore sbagliato (Mongiello al 45’) e da due paratone di Ajradinoski. Incredibile che nella stessa domenica le due co-capoliste abbiano avuto un rigore contro e sia stato fallito. Il Chiesanuova è rimasto a 6 punti dal duo di testa e domenica avrà il secondo big mach consecutivo, a Macerata. "Credo sia stata una partita bella da vedere per gli spettatori – ci dice il 2005 Ajradinoski – e abbiamo saputo giocare alla pari contro una squadra che può vincere l’Eccellenza".

Due grandi parate, più difficile la prima anche perché era coperto? "Penso di sì e poi il tiro era davvero veloce, ho avuto riflessi rapidi. Quello della ripresa era altrettanto da vicino, più angolato ma più lento".

Forse la sua miglior gara stagionale, si candida per la maglia da titolare all’Helvia Recina? "Speriamo, ma l’importante è prendere altri punti perché vogliamo fare i playoff ma non abbiamo ancora il posto garantito".

Andrea Scoppa