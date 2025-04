Chiesanuova. C’è da garantirsi i playoff, necessario battere l’Urbania

K-Sport o Maceratese: purché vinca una delle due. Eccezion fatta per il Fano estromesso d’ufficio, il Chiesanuova domenica sarà la prima squadra a terminare questo campionato di Eccellenza. Il terzo nella storia del club. Alle 16 al "Sandro Ultimi" contro l’Urbania la squadra di Mobili finirà le gare non solo interne ma in assoluto, poiché per l’ultimo turno era in programma proprio la trasferta a Fano. Pertanto la squadra di Mobili (foto) ha ancora a disposizione tre punti e non sei. I biancorossi terzi in classifica devono assolutamente battere l’Urbania per sperare nella partecipazione ai playoff e le motivazioni non mancheranno di sicuro, dato che è anche il remake della finale di Coppa Italia giocata a fine dicembre a Senigallia e persa 1-0 ai supplementari (gol vittoria di Catani). Contemporaneamente però il Chiesanuova dovrà tifare come detto per il K-Sport Montecchio o per la Maceratese che si sfidano nell’atteso big match allo "Spadoni". Infatti in caso di successo del Chiesanuova (comunque basilare) e di parità tra le due leader, i biancorossi si ritroverebbero a -7 dalle prime della classe che poi avrebbero l’ultima giornata per arrivare entrambe ad un vantaggio di 10 punti. Una distanza che annullerebbe la disputa dei playoff se il Chiesanuova chiuderà terzo (al momento ha due punti in più sul Tolentino). La speranza è quella che, battendo l’Urbania, ci si possa ritrovare a 6 punti dalla seconda, così che il 27 aprile (micidiale la sosta ora…) il gap non supererà le nove lunghezze e nei playoff verrà affrontata la quarta squadra classificata.

Andrea Scoppa