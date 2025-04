Chiesanuova conquista i playoff per il secondo anno consecutivo in Eccellenza

Confermarsi è più difficile e allora gli elogi devono essere maggiori per il Chiesanuova, capace di ripetersi e guadagnare i playoff per il secondo anno di fila (su 3 in Eccellenza). Ennesimo capolavoro nella lunga carriera di Mobili, come un anno fa i suoi hanno chiuso sul gradino più basso del podio, stavolta con 50 punti frutto di 14 vittorie, 8 pari e 6 ko, 31 gol fatti e 19 subiti. Dodici mesi fa i punti erano stati 53 ma giocando 30 gare. Riposando il 27 aprile a causa dell’estromissione del Fano, i biancorossi dovevano assolutamente vincere domenica contro l’Urbania ed il remake della finale di Coppa Italia è terminato 1-0 non senza fatica. "L’Urbania ha onorato l’impegno – afferma capitan Mongiello (foto), particolarmente ispirato nell’ultima uscita – e noi eravamo invece contratti, sentivamo l’obbligo del risultato e abbiamo giocato poco palla a terra". Non ha avuto esitazioni a calciare il rigore nonostante venisse da un errore. "Ero sicuro di segnare, ma ammetto che avevo accusato parecchio l’errore con il K-Sport e anzi ringrazio il mister che aveva subito detto che il prossimo lo avrei tirato io. Domenica ci siamo abbracciati anche per questo". Stavolta non eravate una sorpresa e anzi più temuti e studiati. Questa qualificazione playoff vale più? "D’accordissimo. Abbiamo fatto un campionato stratosferico e tra un mese, al completo (domenica è uscito malconcio Sbarbati ma il problema alla caviglia non dovrebbe essere troppo serio) non avremo paura di nessuno e potremo andare avanti". L’ultimo turno di campionato dirà se la rivale sarà Tolentino o Urbino.

Andrea Scoppa