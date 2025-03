Chiesanuova. Il ds Menghi: "La K Sport è molto forte, ma anche noi abbiamo tanta qualità»

"Ci attende una gara difficile e noi dobbiamo fare punti per stare tranquilli". Ivan Menghi, diesse del Chiesanuova, pensa alla sfida casalinga di domenica con la capolista K Sport Montecchio Gallo, poi la squadra di Mobili è attesa dalla Maceratese e dall’Urbania mentre riposerà nell’ultima giornata avendo dovuto affrontare il Fano che è stato escluso dal campionato. "Dobbiamo fare punti – spiega – per blindare i playoff considerando che ci attendono gare insidiose e le altre camminano. Noi continueremo a ripetere quanto fatto fino a questo momento, cioè ce la giocheremo con tutti".

La squadra è tornata a mani vuote da Monte Urano. "È stata una partita brutta, non l’abbiamo approcciata bene e poi non siamo riusciti a riprenderla". Sono giorni di allenamento per i giocatori decisi a voltare pagina. "La formazione è dispiaciuta, pensierosa ma anche carica, sappiamo che oramai non ci sono appelli e la classifica parla chiaro quando per noi mancano tre gare alla conclusione".

All’andata il Chiesanuova era stato battuto dalla K Sport. "Ci hanno segnato poco dopo 10 minuti e poi abbiamo avuto un’espulsione al 38’, la squadra ha comunque reagito e fatto registrare una buona supremazia ma ciò non è stato sufficiente per pervenire al pareggio". Magari quella partita ha detto anche qualcosa che può essere utile per il match di domenica. "Ci ha detto che la K Sport è forte, ma lo siamo anche noi come abbiamo fatto vedere in stagione. Ce la giocheremo e poi – conclude Menghi – sarà il campo a dire chi è stato il più bravo".