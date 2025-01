Chiesanuova. La strategia del difensore Ciottilli:: "Dovremo aggredire alti i cremisi»

Così come la Maceratese e il K-Sport Montecchio, anche il Chiesanuova terza forza di Eccellenza gioca in casa questa domenica, la giornata numero 20 vedrà i biancorossi ricevere il Tolentino. Per mister Mobili, grande ex, ancora aggiustamenti da fare in difesa poiché rientrerà Monaco dopo il turno di squalifica ma il giudice sportivo ha appiedato Tempestilli. Probabilmente del terzetto che occupa il podio del campionato, il Chiesanuova ha l’impegno più arduo perché i cremisi sono quarti in classifica con sette punti in meno e oltretutto in trasferta hanno un rendimento migliore che in casa avendovi fatto 19 dei 32 punti.

Ne parla così il giovane e interessante terzino classe 2006 Edoardo Ciottilli: "Il Tolentino è una buonissima squadra, il fatto che abbiano battuto il Fabriano Cerreto segnando 5 reti domenica testimonia poi che sono in un buon momento dal punto di vista fisico".

Conoscendo anche il gusto per il gioco propositivo da parte di Passarini, come dovrete limitare e controllare gli ospiti? "Dovremo giocare aggredendoli alti e, perché no, uomo contro uomo".

Da tolentinate, immaginiamo sia per lei una partita particolarmente sentita. "Sì, sento già l’emozione, conosco molti calciatori del gruppo cremisi, con alcuni siamo anche stati compagni di squadra (compreso il fresco ex Badiali ndc) e aggiungo che conosco anche i tifosi, molti hanno la mia età. È forse la partita che più mi piacerebbe giocare di tutto il campionato".

Andrea Scoppa