Chiesanuova. Monaco: "Create tante occasioni»

Martello proprio come il suo allenatore, il Chiesanuova non molla e anzi continua a mettere pressione alla Maceratese capolista. Il team di Mobili domenica ha superato un altro ostacolo battendo 2-1 il Matelica, quarto successo di fila. A riprova della forza mentale e delle conseguenti giuste ambizioni, il fatto che il risultato in realtà sia tenero nei confronti dei rivali, perché il divario poteva essere più largo.

"Il Matelica a livello offensivo ha elementi di valore – afferma il difensore Monaco – ma siamo stati bravi a controllarli, poi davanti abbiamo creato parecchio e del resto penso che abbiamo il reparto offensivo meglio assortito da quando abbiamo ritrovato Sbarbati". Sul primo gol, di Canavessio, (bis di Persiani sfruttando un errore di impostazione di piede da parte del portiere Ginestra) c’è il suo zampino addirittura con l’assist in rovesciata.

Voleva ringraziare Canavessio che l’aveva elogiata qualche giorno prima? "Esatto! Avevo letto le sue parole sul Carlino e volevo fargli un regalo per la pubblicità avuta. Battuta a parte, è stata una bella coincidenza che il gol sia nato da una nostra combinazione".

In alto prosegue la lotta a tre tra Maceratese, voi e Montecchio. La Rata gode del vantaggio dei 3 punti ma secondo lei cosa manca alle altre ed ha invece in più il Chiesanuova? "Sono tre team tutti forti, forse noi abbiamo più fame e, vedi domenica, sappiamo modulare l’intensità del ritmo a partita in corso. Penso che la spunterà chi perderà meno punti nelle gare contro rivali più indietro in classifica".

Andrea Scoppa