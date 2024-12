Chiosa un baluardo. Ogunseye spreca. I cambi non incidono

TROMBINI 6,5 Ipnotizza Castelli nella prima frazione e blocca Santini nella ripresa.

MONTINI 6 Prestazione accorta e tecnicamente senza sbavature quando deve difendere, ma non si vede in avanti.

GIGLI 5,5 Incerto su Castelli nel primo tempo e per poco non ci scappa il gol ligure (dal 79’ FIORE sv)

CHIOSA 7 Il solito baluardo dietro. Sbrigativo quando c’è da evitare rischi.

RIGHETTI 5,5 Parte prudente presidiando con attenzione la corsia mancina. Poco continuo in fase di spinta.

RENZI 6 Pronti via serve un assist per Ogunseye. Dinamico e aggressivo nel primo tempo, cala nella ripresa (dal 79’ GADDINI sv).

SANTORO 6 In mezzo al campo la carica agonistica è alta e lui si adegua. Più di lotta che di governo, ma la partita questo richiedeva. Perde un po’ di lucidità nel finale.

DAMIANI 6 Meno brillante rispetto al mercoledì di coppa, ma ci sta dopo un’assenza lunga come la sua (dal 61’ SETTEMBRINI 5,5 Troppo morbido in marcatura in occasione dell’1-1).

GUCCIONE 7 Ispirato fin dai primi minuti. Freddo quando spedisce in rete sul tocco di Tavernelli (dal 73’ PATTARELLO 5,5 Più errori che cose buone, compresa la chance nel finale).

OGUNSEYE 5 L’uomo di coppa, torna nella sua versione sbiadita dell’ultimo mese di campionato. (dal 61’ GUCCI 5,5 Non incide).

TAVERNELLI 6 Intelligente quando appoggia il pallone a Guccione che vale l’1-0. Offre a Ogunseye un pallone d’oro che il centravanti spreca.

Andrea Lorentini