Ci pensa sempre Bontempi. Il Montevarchi trova il pari

MONTEVARCHI

1

ORVIETANA

1

MONTEVARCHI (4-3-3): Dainelli; Lischi, Stefoni (86’ Artini), Cellai, Virgillito (94’ Lucatuorto); Conti, Borgarello (72’ Pardera), Muscas (81’ Boiga); Ciofi, Rufini, Bontempi.

Allenatore: Beoni.

ORVIETANA (4-3-3): Marricchi; Manoni (77’ Stampete), Ricci, Congiu, Lorenzini; Fabri (92’ Di Natale), Greco, Orchi; Marsili (87’ Sforza), Proia (88’ Santi), Chiaverini (77’ Caravaggi).

Allenatore: Rizzolo.

ARBITRO: Marinoni di Lodi.

RETI: 15’ Orchi, 18’ Bontempi.

NOTE: Spettatori 600 circa. Angoli 3– 9.

AMMONITI: Bontempi e Proia

MONTEVARCHI – Il sogno dell’Aquila di centrare finalmente la seconda vittoria consecutiva, impresa mai riuscita in questo torneo, s’infrange sull’Orvietana e i ragazzi di Beoni, devono far buon viso nel nuovo scontro salvezza ad un pareggio da accettare senza troppi rimpianti. Meno brillante rispetto alla sfida dominata con il San Donato Tavarnelle, per il peso della posta in palio e i meriti degli avversari, il Montevarchi, in attesa della trasferta di Sansepolcro, si consola con qualche risultato favorevole delle dirette concorrenti, a cominciare dai 10 punti di "forbice" confermati con il Real Forte. Ad ogni modo, il verdetto del Brilli Peri non ridimensiona le aspirazioni dei valdarnesi di conservare la Serie D. Privi del loro bomber Priore, infortunato alla caviglia sinistra, hanno iniziato la gara con l’ormai abituale 4-3-3 affidando il compito di far breccia al tridente formato da Ciofi, Rufini e dal golden boy Bontempi, ancora una volta decisivo. Il numero 17 aquilotto si fa vedere già al secondo giro di lancette sul cross di Muscas ma è chiuso in corner. All’11’ la sfortuna bersaglia i padroni di casa che, manco a dirlo, con Marco Bontempi e capitan Lischi colpiscono due pali nella stessa azione. Odora di beffa, quindi, al quarto d’ora il vantaggio umbro firmato da Orchi, salito in area e abile a bruciare di testa i centrali montevarchini e l’incolpevole Dainelli. Fulminea la reazione dei rossoblù, in tenuta bianca, che in tre minuti pareggiano. Punizione di Conti, colpo di testa di Lischi e Bontempi, sempre lui, appostato sotto porta deposita la palla nel sacco. Quinto centro stagionale, il quarto in tre partite per il talento romano classe 2003. Dal momento del pari l’incontro, pur combattuto, è avaro di conclusioni da rete e il trend non cambierà neanche nella ripresa.

Giustino Bonci