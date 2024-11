"Ci vorrà una Lucchese formato derby"

L’"allievo" (Giorgio Gorgone) contro il "maestro" (Roberto Stellone) in Vis Pesaro-Lucchese di fronte questo pomeriggio, al "Benelli". Da ricordare che, dal 2012 al 2021, il trainer rossonero ha ricoperto il ruolo di vice allenatore di Stellone a Frosinone, Bari, Palermo, Ascoli e Arezzo. L’altra particolarità è che entrambi hanno indossato la maglia della Lucchese: Stellone, come attaccante nel campionato ’97-’98; Gorgone, come centrocampista, nella stagione successiva. E’ ovvio che la "sfida" in famiglia si giocherà solo ed esclusivamente sul piano della preparazione della gara che vede la Vis favorita, in virtù di una classifica di tutto rispetto, con 26 punti, che valgono il quinto posto, rispetto ai 17 della Lucchese, che è quattordicesima.

Di questo e di altro ne hanno parlato ier,i prima della partenza per Pesaro, Quirini e Fazzi, al posto di Gorgone. Il difensore lucchese con libertà di attaccare, parlando degli avversari, ha detto: "Sono senza dubbio una sorpresa di questo campionato. Lo scorso anno si sono salvati quasi all’ultimo minuto e, adesso, si trovano nelle zone alte della classifica. Sono una squadra esperta, fatta di calciatori di categoria. La Vis Pesaro è una squadra che bada molto al concreto. Se mettiamo in campo il giusto atteggiamento, potremmo dare loro del filo da torcere".

Dal canto suo Fazzi, al quale il trainer ha affidato il compito di far partire l’azione agendo da "regista" centrale della difesa, ha aggiunto: "Sono state settimane lunghe. Quando i risultati non arrivano, non è mai facile. Le vicende extracampo non ci interessano; dobbiamo isolarci e pensare solamente al nostro campionato. Certo, le voci relative ai possibili cambiamenti non ci hanno aiutato. Contro la Vis Pesaro sarà necessaria una prestazione simile a quella di lunedì contro il Pontedera: sarà una partita fisica, di sacrificio e di grande applicazione. Sento un forte senso di responsabilità all’interno di questa squadra".

"Gli errori in difesa? Dopo la gara contro la Ternana – chiude Fazzi – , ci siamo presi l’impegno di migliorare sotto questo aspetto".

Ad assistere alla partita ci sarà anche il neodirettore generale Conte (in compagnia di Ferrarese) che ha lasciato chiaramente intendere di dare molta importanza alle ultime tre-quattro partite in funzione di eventuali operazioni di mercato.

Per quanto riguarda la formazione, non avendo parlato Gorgone, si può solo pensare che sarà la stessa che ha battuto il Pontedera con Frison al posto di Sabbione che non è al cento per cento e non è stato convocato. Sarà, altresì, interessante vedere se sarà impiegato, magari in corso d’opera, Gucher, la cui esperienza e personalità sarebbe oltremodo importante per l’economia del gioco a metà campo, al netto delle condizioni fisiche del giocatore austriaco. Comunque, inizialmente, in campo dovrebbero andare: Coletta; Frison, Fazzi, Gasbarro; Quirini, Tumbarello, Catanese, Gemignani, Antoni (Visconti); Saporiti, Magnaghi. Il via alle 15. Arbitra Rispoli di Locri.

Emiliano Pellegrini