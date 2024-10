Città di Varese implacabile. Oltrepò spreca due volte

Nel girone A della serie D turno domenicale pienamente favorevole solo per il Città di Varese, qualche rammarico invce per l’Oltrepò mentre la Vogherese cade in casa, non riuscendo ad approfittare del fattore campo. Allo stadio Franco Ossola, il Città di Varese allenato da Roberto Floris regola il match contro il Derthona, concludendo la pratica già nella prima frazione di gioco. Avvio subito di fuoco da parte dei biancorossi che al 1’ sono già in vantaggio grazie al colpo di testa di Paolo Valagussa, che si insacca sotto la traversa della porta avversaria. Il raddoppio varesino giunge poi al 14’, con Matteo Gubellini. Nel secondo tempo il Città di Varese amministra saggiamente il doppio vantaggio acquisito e solo nel finale il Derthona prova a rientrare in partita, ma ormai è troppo tardi. L’Oltrepò pareggia invece per 2-2 in casa del Gozzano, sprecando il doppio vantaggio e a conclusione del match, il rammarico per l’opportunità gettata al vento è grande, considerando anche si giocava in trasferta. In questo incontro accade tutto nella ripresa: al 10’ rete di Cavallotti per gli ospiti su penalty. Per i colori dell’Oltrepò De Rinaldis poi raddoppia al 21’. Sembra fatta, ma mai dire l’ultima parola nel gioco del calcio perchè al 27’ e al 35’ su rigore, per i piemontesi ci pensa Sangiorgio a far raggiungere il pareggio alla sua squadra. Infine al Parisi la Vogherese cade di misura contro il Chisola. I rossoneri vanno sotto al 6’ del primo tempo, con la marcatura da parte di La Marca, successivamente la Vogherese non riesce a pareggiare i conti.

GIRONE A, UNDICESIMA GIORNATA: Albenga - Chieri rinviata Borgaro Nobis-Saluzzo 0-4; Cairese - Bra rinviata; Fossano - Asti 2-2; Gozzano - Oltrepò 2-2; Imperia - Novaromentin 1-2; Ligorna - Lavagnese 2-0; Sanremese - Vado 1-1; Varese - Derthona 2-0; Vogherese - Chisola 0-1. CLASSIFICA: Bra 25 punti; Lavagnese, Varese 21; Novaromentin 20; Ligorna 19; Vado 18; Derthona, Albenga, Chisola, Asti 17; Sanremese 16; Saluzzo 15; Vogherese, Fossano, Gozzano 11; Cairese, Borgaro 10; Oltrepò 9; Imperia 8; Chieri 4.