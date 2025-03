Cittadella, altra sgasata . Sesto posto in classifica

Fiorenzuola 0 Cittadella 2

FIORENZUOLA (3-5-2): Ghisleri; Peretti (1’st Sementa), Ronchi (10’st Gavioli), Parisi; Carrozza (26’st Piro), De Ponti, Boscolo Chio (1’st Postiglioni), Lauciello, Lomolino; Cocuzza, Ceravolo. A disp. Ansaldi, Bran, De Simone, Russo, Rota. All. Cammaroto

CITTADELLA (3-5-2): De Fazio; Boccacini, Fort, Sabotic (26’st Mora); Manzotti (19’st Martey), Osuji (40’st Bertani), Marchetti, Mandelli, Sardella; Sala (34’st Rovatti), Formato (17’st Guidone). A disp. Piga, Aldrovandi, Andreotti, Teresi. All. Gori

Arbitro: Belingheri di Lecco

Reti: 38’ Formato, 45’st Marchetti

Note: ammoniti Manzotti, Mora

Terza vittoria nelle ultime 5 gare, playout distanti 9 punti e sesto posto ritrovato dopo oltre 3 mesi. La Cittadella completa il suo 2025 di risalita sbancando il campo di un Fiorenzuola sempre più sul baratro dell’Eccellenza e con un gol per tempo mette una pietra probabilmente tombale sul discorso salvezza, per la quale manca ora davvero pochissimo. Ma dopo l’1-0 di rapina di Formato (sono 10 in campionato per lui) è servita una ripresa di sofferenza ai biancazzurri, schierati da Gori in fotocopia al pari di Altopascio con Guidone ancora in panchina. Per oltre mezz’ora accade davvero poco, giusto due tiri fuori misura di Formato e Marchetti. Poi al 38’ la gara si sblocca: Sardella a sinistra recupera palla sfruttando un errore in impostazione e dal limite calcia in diagonale, Ghisleri è goffo nel respingere sui piedi di Formato che non perdona.

Cammaroto (al debutto dopo la richiamata in panchina) mette a inizio ripresa Postiglioni e Sementa con De Ponti che torna in difesa e il Fiorenzuola cresce. Al 13’ proprio Postiglioni imbecca Sementa che salta De Fazio in uscita ma Boccacini salva sulla linea. Sullo sviluppo del tiro dalla bandierina Gavioli colpisce malissimo e l’azione sfuma. Anche Gori cambia qualcosa: fuori Formato per Guidone, in campo anche l’ex di turno Mora a gestire la situazione in mediana. Nel finale Lauciello effettua un cross da sinistra per il colpo di testa di Cocuzza, De Fazio non è impeccabile nella respinta, la palla resta nei pressi e Ceravolo incredibilmente manda sul fondo la palla del pareggio. E così arriva la puntuale punizione con il 2-0 della squadra di Gori: contropiede perfetto con imbucata di Bertani per Marchetti, che chiude i conti infilando Ghisleri. Per il centrocampista dopo 6 assist in stagione è la prima rete, attesa quasi 3 anni, visto che l’ultima l’aveva segnata a maggio 2022 col Progresso sul campo del Borgo San Donnino.