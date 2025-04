Cittadella-Carrarese: Scontro Diretto Cruciale per la Salvezza al Tombolato

A Cittadella con tante certezze, retaggio del successo sul Bari, ma anche con la consapevolezza che c’è ancora molto da pedalare per raggiungere l’obiettivo salvezza. La Carrarese è chiamata quest’oggi ad uno scontro diretto cruciale contro la squadra del suo ex allenatore. Il Cittadella sta facendo bene in trasferta ma stenta in casa; al contrario gli azzurri vanno forte allo stadio dei Marmi mentre fuori casa collezionano buone prestazioni ma pochi punti. Con due formazioni dai trend opposti sarà curioso capire come potrà andare a finire al “Tombolato“ dove una delle due dovrà forzatamente migliorare le proprie statistiche.

Calabro sembra aver recuperato in extremis Nicolas Schiavi, che era in forse per una distorsione alla caviglia. L’argentino è rientrato tra i convocati ma resta da appurare se verrà schierato dal primo minuto in cabina di regia o se si accomoderà in panchina e verrà sostituito da qualcun altro. In quel caso Capezzi rimane l’ipotesi più accreditata. Nelle ultime due gare la formazione marmifera ha fatto bene con una mediana a tre e non sembra che ci siano avvisaglie di un cambiamento. E’ vero che adesso con l’ulteriore recupero di Shpendi il tecnico salentino ha abbondanza di trequartisti e seconde punte ma la coppia Torregrossa-Finotto sta funzionando e non c’è ragione per cambiarla. Certo Cherubini è un giocatore di grande valore ed in grado di spaccare le partite ma proprio per questo l’utilizzo che ne sta facendo Calabro, inserendolo a gara in corso, può essere quello più adatto al momento attuale.

Il mister di Melendugno ha chiarito come il fantasista romano abbia bisogno ancora di fare un piccolo “step“ per esplodere definitivamente ma ha anche aggiunto che le “dritte“ giuste gliele da privatamente nel chiuso dello spogliatoio. Per quanto riguarda la rosa alla fine tra gli assenti si è aggiunto a Bleve e Coppolaro anche Belloni. Guarino è abile ed arruolato. Sarà ancora lui a dirigere la difesa apuana. Con lui aumenta notevolmente il potenziale sulle palle alte sia nella propria che nell’altrui area di rigore. Per Shpendi, che ha avuto un’altra settimana a disposizione per salire di condizione, ci si aspetta uno scampolo di partita ancor più corposo.

Rispetto alle ultime gare Calabro avrà più alternative in ogni reparto, compresa la difesa dove rientra Oliana che potrebbe insidiare il posto di Illanes. In mediana scalpitano anche giocatori come Milanese e Melegoni. Al Tombolato oggi la squadra dovrebbe essere seguita da oltre 500 tifosi azzurri.