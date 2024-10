Cittadella, che orgoglio. Ferma sul pari la capolista

cittadella

0

tau altopascio

0

CITTADELLA (4-3-1-2): Piga; Carretti, Serra, Sabotic, Martey; Mandelli (32’st Caesar Tesa), Marchetti, Mora; Bertani (46’st Pezzani); Sala (23’st Truffelli), Formato. A disposizione: Leonardi, Gandolfi, Andreotti, Teresi, Rovatti, Mondaini. All. Salmi

TAU ALTOPASCIO (4-3-1-2): Cabella; Ivani (11’st Sichi), Bernardini, Biagioni, Lombardo; Bruzzo, Manetti (33’st Atzeni), Meucci; Buongiorni (20’st Negro); Motti (30’st Limongelli), Andolfi. A disposizione: Viti, Belliomini, Bartelloni, Grossi, Nistri. All. Venturi

Arbitro: Romeo di Genova

Note: espulso al 55’ Bernardini, ammoniti Bertani, Ivani, Sabotic, Venturi, Mandelli, Mora

La prima sosta forzata della capolista è a San Damaso, dove una Cittadella pimpante costringe il Tau Altopascio a fermare sullo 0-0 la sua striscia di 7 vittorie su 7 e col primo pari stagionale la squadra biancazzurra si conferma nel gruppo che lotta per i playoff. Una prova di forza per la squadra di Salmi, che ha sopperito alle tante assenze con l’organizzazione: oltre ai noti Sardella, Fontana, Guidone (Sala ancora con Formato davanti) e Osuji (conferma di Mandelli da mezz’ala), mancava infatti anche Aldrovandi che dopo l’infortunio nel finale di Corticella è stato tenuto precauzionalmente in tribuna (dentro Serra con Sabotic), ma dovrebbe rientrare mercoledì col Forlì nel turno infrasettimanale. Fra i pali invece è tornato Piga dopo il problema alla schiena. Sull’altra sponda mister Venturi conferma nel 4-3-1-2 Buongiorni alle spalle di Motti e Andolfi e sono proprio gli amaranto toscani ad essere subito pericolosi, quando Motti mette la sfera in area di rigore, ma nessuno si avventa sulla palla e la difesa di casa allontana.

Sul ribaltamento di fronte, ecco la palla buona su piedi di Mandelli che, però, calcia fuori da buona posizione. Tutto qui primo tempo molto fisico ma che ha regalato davvero poche emozioni. In avvio di ripresa è ancora Motti a provarci ma la sua conclusione non inquadra la porta di Piga. Poi l’episodio che potrebbe cambiare la gara con il rosso diretto ai danni di Bernardini per una brutta entrata su un avversario. La Cittadella prova a spingere per sfruttare l’uomo in più, Mandelli riceve da calcio d’angolo e spara in porta, ma Cabella si supera con una grande parata. All’85’ da calcio piazzato Formato si avventa sulla palla ma da pochi passi spara alto. Nel finale Martey guadagna il fondo e centra per Caesar Tesa che impatta la sfera senza trovare lo spazio vincente e così la gara finisce senza reti.