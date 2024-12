Cittadella: Mattia Gori nuovo allenatore, lascia la Sanremese

La Cittadella ha scelto il successore di Francesco Salmi in panchina. È Mattia Gori, 33enne tecnico ravennate che ieri ha rescisso con la Sanremese, formazione del girone ’A’ di Serie D che ha guidato in questa prima parte della stagione e che lascia all’11° posto con 23 punti in 17 gare, a -7 dai playoff e +3 dalla zona playout. Gori sarà annunciato oggi e dirigerà il primo allenamento nel pomeriggio assieme ai due collaboratori dello staff che lo seguono da Sanremo: il vice Damiano Bertani, già match analyst alla Reggiana con Diana e Alvini e poi all’Empoli in A al fianco di Zanetti, e il preparatore atletico Matteo Pantaleoni, carpigiano per tanti anni al Carpi poi al fianco di mister Stefano Sottili alla Viterbese, Feralpi Salò, Pistoiese e Juve Stabia, che prima di Sanremo era stato anche al Riccione in D sempre con Gori. Con loro resta nello staff anche il preparatore dei portieri Andrea Criaco.

Arrivo. L’addio di Gori da Sanremo era nell’aria da domenica dopo lo 0-0 col fanalino Chieri che aveva scatenato la rabbia del presidente Alessandro Masu con parole molto dure. "Per l’ennesima volta – aveva detto – abbiamo fatto una figuraccia senza nessun tiro in porta contro l’ultima in classifica. Credo che in settimana ci saranno dei cambiamenti… Fossi stato un ultras non avrei fatto uscire la squadra dal campo prima di mezzanotte, mi scuso per questo spettacolo ignobile". Gori – che in a Sanremo ha alternato 3-4-1-2 e 3-5-2 – ha battuto la concorrenza di Andrea Ciceri ex Sangiuliano e Vito Grieco, ex Pro Vercelli e Sicula Leonzio, reduce dalle esperienze alla Primavera di Lecce e Spal che fino a ieri sera sembrava in vantaggio, ma ha pagato il fatto di non aver mai allenato in D.

Scheda. Gori ha chiuso a 18 anni col calcio giocato, poi ha cominciato ad allenare nei settori giovanili di Azzurra, Forlì e Alfonsine e a 27 anni ha debuttato in Eccellenza all’Alfonsine, salendo al secondo anno in D nel 2019. Immediata poi la retrocessione coi ravennati nell’anno dello stop per Covid, quindi nel 2020-21 è stato per 24 gare alla guida della Correggese del patron carpigiano Lazzaretti succedendo a Serpini, venendo esonerato a 10 gare dalla fine. Poi l’anno dopo è stato chiamato a marzo al Sasso Marconi in D senza riuscire a evitare la retrocessione, quindi ha portato alla salvezza il Riccione in D e nel 2023-24 dopo una breve parentesi a Voghera (dieci giorni, poi di è dimesso per i problemi finanziari del club) a novembre 2023 è stato chiamato a Sanremo, portato alla salvezza il primo anno e confermato la scorsa estate.

Esonero. Salta anche la panchina del Riccione che ha esonerato Lorentino Beoni affidandosi a Paolo Cortellini ex Termoli e Imperia.