Cittadella, tabù San Damaso. Pari anche contro il Prato

cittadella

0

prato

0

CITTADELLA (4-3-1-2): Leonardi; Gandolfi, Aldrovandi, Sabotic, Martey (15’st Orlandi); Mandelli, Marchetti, Mora; Osuji; Sala (39’st Truffelli), Guidone. A disp. Piga, Sardella, Serra, Andreotti, Teresi, Carretti, Mata. All. Salmi

PRATO (4-3-1-2): Fantoni; Preci (15’st D’Amato), Conson, Galliani, Girgi (43’st Diana); Remedi (43’st Alessio Rossi), Pizzutelli, Limberti; Cozzari; Magazzu (19’st Marigosu), Barbuti (39’st Moreo). A disp. Caroti, Videtta, Romairone, Alessandro Rossi. All. Mariotti

Arbitro: Dell’Oro di Sondrio

Note: ammoniti Cozzari, Remedi, Marchetti

Non si sblocca la maledizione di San Damaso per la Cittadella, che deve rinviare ancora la prima vittoria al campo ’Allegretti’ dive fin qui ha raccolto appena 2 punti in 7 gare. Contro un Prato da battaglia, in piena bagarre playout, arrivano il secondo 0-0 di fila per la squadra di Salmi, che conferma di aver ritrovato la solidità difensiva ma senza il suo uomo d’area Formato squalificato ha faticato a rendersi pericolosa. Con 2 soli successi nelle ultime 10 gare per la truppa biancazzurra la zona playoff si allontana ancora a 7 punti di distanza, mentre Aldrovandi e compagni guadagnano un punto sui playout (da +3 a +4). Salmi si affida a Sala in attacco al fianco di Guidone, con Osuji che agisce alle spalle, in mediana si rivede Mora e in difesa è Serra il sacrificato per piazzare l’under Gandolfi a destra. Per 45’ succede davvero poco, Marchetti su azione scaturita da corner prova a sorprendere Fantoni, ma il portiere è attento e para.

Al 32’ Osuji si trova un pallone a mezza altezza a centro area, ma è colto di sorpresa e non riesce a concretizzare la migliore chance dei suoi. Prima del riposo Pizzutelli manda out una punizione dal limite, mentre ancora Osuji si spara al volo alto un invitante pallone in area piccola, leggermente spostato sulla destra. Nella ripresa subito un brivido, quando dopo 2’ Pizzutelli imbecca Barbuti che in girata batte Leonardi, ma l’attaccante nativo di Montale (6 gettoni anche col Sassuolo in B nel 2010-11, anche con Paolo Mandelli in panchina) era scattato in offside. Salmi mette dentro Orlandi sulla trequarti per Martey, abbassando Osuji come terzino e la Cittadella crea un paio di mischie pericolose davanti alla porta di Fantoni che si salva in uscita bassa. Nel finale c’è spazio anche per Truffelli da una parte e per Moreo dall’altra, ultimi attaccanti rimasti a disposizione dei due tecnici, ma lo 0-0 non si sblocca. E ora per la Cittadella all’orizzonte c’è la trasferta di domenica sul campo del super Ravenna, che ha vinto 7 delle ultime 9 gare, da affrontare ancora senza Formato.