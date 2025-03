Civitanovese a Chieti. Nocera: "Gara difficile ma ci metto la tripla»

"Ho visto il Chieti al Riviera delle Palme, tecnicamente era anche alla pari della Samb. Se non sta raccogliendo quanto desiderava è perché ha altri problemi di cui la Civitanovese dovrà essere brava ad approfittare". Francesco Nocera getta lo sguardo sulla sfida di domenica tra neroverdi e rossoblù, in programma alle 15 allo stadio Angelini. L’ex tecnico dei rossoblù parla a ragion veduta, cioè dopo aver assistito al big match di domenica scorsa tra la stessa formazione teatina e la capolista Sambenedettese che si è giocato davanti a 10.000 persone. "A dire la verità, la formazione neroverde – spiega Nocera – mi è sembrata attrezzata per vincere il campionato. Ha giocatori forti in ogni reparto, purtroppo per lei ha trovato contro una squadra molto motivata per via della spinta del pubblico e di un’ottima forma fisica. Quindi le motivazioni hanno fatto la differenza". Precedentemente il Chieti aveva perso in casa contro il Sora e pareggiato a Termoli, raccogliendo un solo punto nelle ultime tre gare, al contrario di quanto fatto nelle tre gare precedenti, tutte segnate da vittorie. Sulla panchina abruzzese siede un veterano della serie D, quel Daniele Amaolo che proprio due stagioni fa vinse lo stesso torneo alla guida del Pineto. A livello di rosa, i neroverdi vantano elementi di spessore come l’ex serie A Donsah, il centrocampista Forgione, l’attaccante Ceccarelli. "Se neanche un tecnico esperto come lui sta riuscendo ad avere continuità di risultati – dice Nocera – significa che ci sono altri problemi. Sennò le qualità non mancano, a partire dallo stesso allenatore. La Civitanovese troverà contro non solo una grande formazione ben messa in campo, ma anche un pubblico importante. Il Chieti proverà a segnare subito per assicurarsi la vittoria e riscattarsi, ma dovrà stare attento perché la compagine adriatica in trasferta è capace di fare male a tante realtà, anche sfruttando le ripartenze. Partita da tripla". Visciano e soci devono riscattare la sconfitta interna contro il Teramo, anche facendo leva sul buon andamento esterno, costituito da 5 vittorie delle 6 totali ottenute in stagione. Quando mancano 6 gare al termine del campionato, la squadra di Senigagliesi non può permettersi ulteriori passi falsi. "I turni – aggiunge Nocera – sono sempre meno e i punti sempre più pesanti. L’organico, anche se forse in maniera un po’ tardiva, è stato rinforzato con ottimi elementi. Però l’andamento casalingo non può non essere migliorato per sperare nella salvezza". In vista di domenica, Senigagliesi potrebbe riavere tutto l’organico al completo, forse recuperando anche Padovani. Il Chieti invece riavrà a disposizione il difensore Di Filippo, che ha scontato un turno di squalifica.

Francesco Rossetti