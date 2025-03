Radu questa volta è senza colpe. Fila innocuo, Conde troppo leggero

Radu 6 Attento a fine primo tempo su Orsolini. Sul gol riesce solo a toccarla, ma non è colpa del portiere che ai tempi dell’Inter costò uno scudetto ai nerazzurri al Dall’Ara e che ora è di tutt’altra pasta.

Schingtienne 5 Il primo squillo del Venezia è merito di una sua incursione palla al piede. Ma Cambiaghi è una spina nel fianco in occasione dell’assist per Orsolini e non solo.

Idzes 6,5 Si incolla a Dallinga e lo cancella. Sfiora anche il gol su calcio piazzato nel primo tempo, mura Pedrola, Fabbian e Ferguson nel finale. Fa il suo e anche qualcosa di più.

Candè 5 Orsolini è rebus irrisolto, non lo prende mai.

Zerbin 5,5 Miranda e Cambiaghi lo costringono sulla difensiva. Rimedia un giallo, quando ribalta il fronte si presenta a tu per con Skorupski sfiorando il vantaggio, ma spreca e non trova continuità.

Doumbia 6 Muscoli e corsa. Fatica sul piano della qualità, ma densità e interdizione non mancano.

Busio 6,5 Schierato in cabina di regia, ci mette cervello e velocità di pensiero. E’ lui ad avviare le ripartenze del Venezia a servire il pallone sprecato da Zerbin a tu per tu. Al settantesimo va a centimetri dall’1-1.

Perez 6 Pericoloso sui piazzati, mette sulla testa di Idzes una palla d’oro, ci prova anche dalla distanza. Si batte.

Ellertsson 5 Si perde Orsolini sul gol. Non trova le misure, sempre costretto a rincorrere, è spesso quinto difensore aggiunto che esterno di centrocampo.

Oristanio 5 Non ispira, non conclude, mai davvero in partita.

Fila 5 Inconcludente.

Haps 6 Con il suo ingresso sale la pressione.

Yeboah 6 Ispira per Busio, Skorupski disinnesca il suo tentativo di scavetto. Prova a dare la scossa.

Conde 5,5 Leggero.

Gytkjaer 5,5 Si batte, ma non è mai pericoloso.

Allenatore Di Francesco 5,5 Non trova la spallata per riaprire la corsa salvezza pur confermando di avere dato un’anima e solidità difensiva al gruppo. Il Venezia si divora due gol nel primo tempo e non è colpa sua. Ma una volta sotto, non c’è un piano B da mettere in campo.

Voto squadra 5,5

Marcello Giordano