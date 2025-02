Civitanovese, abbondanza di scelta. Senigagliesi, c’è Buonavoglia

Abbondanza di scelte per il tecnico Stefano Senigagliesi in vista della trasferta di Fossombrone. Agli ultimi ingaggi di Francesco De Francesco e Francesco D’Innocenzo, ecco aggiungersi la bella notizia del recupero di Kevin Buonavoglia. L’esterno d’attacco, molto spesso pericolo numero uno della formazione rivierasca, è tornato ad allenarsi in gruppo. Le sue condizioni fisiche sono buone, il giocatore sgomita per una maglia da titolare al "Marcello Bonci", gara in programma domenica alle 14.30. Ancora allenamento differenziato, invece, per Mattia Foglia. Salvo imprevisti, l’ex Pineto tornerà con i compagni la prossima settimana per prepararsi all’esordio in rossoblù. L’altro assente di giornata sarà il compagno di reparto Giorgio Capece, che invece sconta un turno di squalifica. In mediana e sulla trequarti le alternative sono diverse: si tratta di Visciano, Domizi, Macarof, D’Innocenzo al centro; Milani, Aprea, Di Martino e Buonavoglia sugli esterni, zona del campo dove non va affatto ignorata la variante Brunet che in quel ruolo è stato schierato nelle ultime partite con risposte molto positive. Difficilmente Senigagliesi non ripartirà da una certezza simile, altrettanto complicato, però, non tenere conto dei rinforzi arrivati dal mercato invernale.

Per il resto, si procede sulla linea impartita dal patron Mauro Profili: silenzio stampa e allenamenti a porte chiuse per lavorare in serenità e a ranghi serrati. Un messaggio promosso anche attraverso la cena di mercoledì sera al "Tiro a volo", dove la rosa è stata spronata dallo stesso Profili, dal direttore sportivo Claudio Cicchi e dal presidente onorario Daniele Maria Angelini.

Ed anche sul fronte della tifoseria organizzata, quanto diramato ieri va nella direzione di sostenere la squadra. Tuttavia è severo il giudizio espresso sulla gestione societaria. In un volantino, il gruppo "Piazza Conchiglia" scrive: "non ci siamo mai illusi che questa società potesse rappresentare una degna soluzione per la città, ma anche ora che questa gestione pietosa è sotto gli occhi di tutti, non ci tireremo indietro. A fine anno ognuno sarà chiamato ad assumersi le proprie responsabilità! Siamo civitanovesi e sosteniamo la maglia fino alla fine! Ora abbiamo una categoria da mantenere, quindi fuori la voce... . Tutti a Fossombrone".

È attiva la prevendita su "Liveticket.it", il biglietto potrà essere acquistato allo stadio nel giorno della gara.

Francesco Rossetti