Civitanovese all’attacco: "Ora c’è da accelerare"

"Nelle ultime sei gare abbiamo vinto una volta sola. Ora dobbiamo accelerare". Michele Paolucci, capitano della Civitanovese, carica i suoi in vista del match contro l’Osimana, in programma alle 15 di domenica al Polisportivo. I giallorossi sono reduci da 10 risultati utili consecutivi e hanno vinto la fase regionale della Coppa Italia Eccellenza battendo la Maceratese. "Abbiamo visto – dice Paolucci – come sia un campionato molto equilibrato. L’Osimana è un avversario che merita rispetto, così le altre 14 squadre del girone. Non sottovalutiamo nessuno perché siamo fatti così, ma dobbiamo migliorare trovando una grande prestazione. Poi il risultato sarà una conseguenza. Se dicessi che sono felice per aver centrato una sola vittoria nelle ultime sei partite (incluso il match rinviato con l’Urbino, ndr), vorrebbe dire che siamo un team di gente che si accontenta ma noi siamo di tutt’altra pasta". I rossoblù hanno tre squalificati: il portiere Andrea Testa, l’esterno d’attacco Kevin Buonavoglia e il centravanti Stefano Spagna. "Qui – specifica il capitano - tutti sono utili e nessuno è indispensabile. Gli assenti sono giocatori importanti, ma la forza sta nella rosa. Sottolineare le assenze non è giusto: ci sono ragazzi altrettanto importanti e poi non siamo alla ricerca di giustificazioni". La formazione di Alfonsi, con il rinvio della gara di domenica scorsa per nebbia, non gioca dal 17 dicembre e questo potrebbe significare un surplus di energie da spendere per i prossimi test, contro Osimana, Chiesanuova e Maceratese. "Ci siamo riposati molto – rassicura Paolucci -, se potessimo giocare tre partite alla settimana lo faremo. Ciò che è stato fatto è ottimo, ma va incrementato".

Francesco Rossetti