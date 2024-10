Civitanovese attesa da una gara rischiosa: "È ingannevole la classifica dell’Avezzano"

Civitanovese a caccia dei primi tre punti in terra marsicana. La squadra del tecnico Sante Alfonsi, ancora a secco di vittorie nel torneo, domenica alle 15 farà visita all’Avezzano allo stadio dei Marsi in un match tra formazioni che condividono i bassifondi della classifica. Infatti i rossoblù sono a quota 1 punto, mentre restano appaiati allo 0 i biancoverdi abruzzesi. L’ultimo turno, per la formazione marsicana, ha segnato l’esordio del neo tecnico Sandro Pochesci, chiamato a sostituire l’esonerato Mirko Pagliarini, ma anche in questo caso è arrivata una sconfitta, a Teramo (1-0). "L’Avezzano – avverte il difensore rossoblù Marco Passalacqua – come tante altre squadre tra cui noi e la Recanatese, non merita l’attuale posizione nella graduatoria. Non dobbiamo cadere nella trappola di sottovalutare l’avversario, che probabilmente vanta una rosa allestita con intenti diversi". Nelle retrovie i rossoblù dovranno tenere a bada elementi molto interessanti della rosa marsicana come il trequartista Flavio Ferrari, un 2006 proveniente dalle giovanili del Bologna già andato a segno in un paio di circostanze, oppure il centrocampista Simone Tonelli, forte di una lunga esperienza nella categoria. Occhio anche alla punta Gianluca Litteri, per lui lunghi trascorsi tra i professionisti e una parentesi nell’Inter, quindi al bomber Daniele Vantaggiato, uomo da oltre 100 gol perlopiù in serie B, ma ormai sulla soglia dei 40 anni. Dal canto suo la Civitanovese, dopo un avvio di tre tonfi consecutivi è riuscita a conquistare il primo punto nell’ambito di un pareggio, quello al Polisportivo con il Notaresco, giunto in inferiorità numerica per l’espulsione dell’attaccante Stefano Spagna. "La prestazione di domenica ci ha dato fiducia, ora possiamo preparare questa gara con un morale diverso. La fase difensiva? I dati sono sotto gli occhi di tutti: 7 gol presi sono tanti e fanno sicuramente male, ma 4 sono arrivati da palla inattiva. Dispiace perché magari fai tanto per non prendere gol, poi basta una piccola distrazione dovuta alla stanchezza e rovini una bella prestazione. Chiaramente lavoriamo su tale aspetto, a mio avviso più mentale che fisico o tattico", dichiara Passalacqua che in questi giorni è stato testimonial di una campagna contro le dipendenze a sostegno del "Centro Icaro". In Abruzzo adriatici senza bomber Spagna fermato dal giudice sportivo per 7 giornate, rientreranno invece dalla squalifica l’allenatore Alfonsi e il terzino Valentin Franco. Per i tifosi ospiti obbligatoria la prevendita sul sito "GO2", disponibile fino alle 19 di domani.

Francesco Rossetti