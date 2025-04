Civitanovese: Bugiardini prepara la sfida decisiva contro il Sora

Al lavoro. La Civitanovese formato Luigi Bugiardini sta prendendo forma. Il terzo allenatore stagionale dei rossoblù, ingaggiato lunedì scorso a seguito delle dimissioni di Stefano Senigagliesi, ha diretto un doppio allenamento al suo secondo giorno di lavoro al Polisportivo. Oggi, invece, l’appuntamento è solo pomeridiano, con la partitella del giovedì, mentre domani verrà concesso un giorno di riposo. Si riprenderà sabato mattina, in occasione della rifinitura che precederà la delicatissima trasferta di Sora. Il match di domenica potrebbe segnare il definitivo dentro o fuori per la formazione rivierasca, poiché al termine dei novanta minuti mancheranno soltanto tre giornate al termine del campionato e ormai potrebbe essere troppo tardi. Per l’occasione, la formazione rivierasca recupererà Diop, che ha scontato il turno di squalifica, ma dovrà fare a meno di Visciano (oltre che dell’alternativa Di Martino). L’assenza del capitano pesa molto, ma in mediana le alternative non mancano. In Lazio, il centrocampo potrebbe essere costituito dalla coppia Capece-Domizi, con quest’ultimo che già era conosciuto dallo stesso Bugiardini. A meritare una chance, però, è D’Innocenzo che finora ha avuto spazi esigui e sempre a partita in corso. L’ex Vis Pesaro ha dimostrato personalità e capacità di verticalizzare il gioco, non a caso è suo il cross che ha portato al primo dei due gol di domenica scorsa contro il Termoli. Ad assistere alla gara, c’era anche Manolo Manoni, ex tecnico di Sambenedettese e Alma Juventus Fano. "Credo – ha detto – che la Civitanovese debba trasformare questo risultato raggiunto in extremis in energia positiva. Ancora ci sono diversi punti in palio, oltre che molti scontri diretti. Da fuori non è carino dire ciò che si deve fare, però credo che i rossoblù non possano mostrarsi con l’atteggiamento di domenica scorsa. Prima del novantesimo, infatti, la Civitanovese non aveva creato nulla. Il potenziale per mantenere la categoria c’è. Penso ad un attacco composto dai vari Vila, Rasic e Padovani". In vista della partita di Sora, i tifosi rossoblù potranno acquistare il biglietto per il settore ospiti a partire da oggi ed entro le 19 di sabato online, sul sito "go2.it". Il prezzo è di 6 euro più diritti di prevendita (Under 12 gratis). Domenica la biglietteria resterà chiusa. Allo stadio Claudio Tomei, fischio d’inizio alle 15.

Francesco Rossetti