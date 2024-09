Civitanovese, cuore e grinta non bastano

roma city

1

civitanovese

0

CITY (4-3-3): Matei 6; Sablone 6 (22’ st Pellegrini 6), Alari 5.5 (19’ st Trascian 6i), Scognamiglio 6.5, Calisto 6; Cavacchioli 6 (34’ st Delmastro sv), Barberini 6, Gelonese 6.5; Teraschi 6.5, Piccioni 6.5 (37’ st Marchi sv), Hernandez 6. A disposizione: Pappalardo, Battistoni, Trasciani, Bonello, Fradella, Di Fabio. All. Agenore Maurizi 6.

CIVITANOVESE (4-3-3): Petrucci 6.5; Franco 5, Diop 6, Passalacqua 6, Cosignani 6; Visciano 5.5 (21’ st Capece 5.5), Domizi 6 (48’ st Ruggeri sv), Pierfederici 5.5 (21’ st Toccafondi 5.5); Buonavoglia 6 (46’ st Del Moro sv), Brunet 6, Padovani 5.5. A disposizione: Doello, Riggioni, Zanni, Macarof, Giandomenico. All. Sante Alfonsi 6

Arbitro: Vazzano di Catania 6

Rete: 78’ Piccioni

Ammoniti: Cavacchioli, Pierfederici. Al 76’ espulso Franco per doppia ammonizione.

Non sono bastati cuore e orgoglio per riuscire a portare a casa il primo punto della stagione. La Civitanovese gioca una gara di grande carattere sul campo del Roma City, ma torna a casa ancora una volta senza punti, stavolta punita da una decisione arbitrale che l’ha vista concludere il match in inferiorità numerica contro i capitolini. Non è stata una gara spettacolare quelle che si è giocata contro la Roma City, ma la Civitanovese sin dai primi minuti ha messo in campo tanta voglia di fare bene. Non solo volontà, ma anche fatti da parte dei ragazzi di Maurizi che a Riano dimostrano subito di non voler reggere nulla e che sono i primi a rendersi pericolosi dopo un’azione di calcio d’angolo. I padroni di casa sono costretti a rimanere guardinghi e nel primo tempo ne viene fuori una partita piuttosto bloccata con nessuna delle due squadre che riesce a fare la differenza. La formazione marchigiana si fa vive ancora al 30’ con una punizione di Domizi che trova Buonvoglia, la cui conclusione però non trova la porta.

La risposta dei padroni di casa arriva al minuto 33’ con Genovese che però dopo una bella azione non riesce a trovare la conclusione giusta. E ancora Civitanovese al 36’ con Diop che sfiora il gol dopo un’azione da calcio di punizione. Gara bloccata anche nella ripresa ma che cambia d’improvviso al 76’ quando Franco viene espulso per doppia ammonizione. In superiorità numerica il Roma City avanza il suo raggio di azione e comincia a mettere sotto pressione la retroguardia avversaria e trova il vantaggio dopo un batti e ribatti in area che vede la conclusone vincente di Piccioni. La Civitanovese non si arrende e ci prova fino alla fine sfiorando il gol del pari con una punizione di Capece al 97’. Non è bastata dunque una buona prestazione alla Civitanovese per cancellare quello che si sta rivelando come un avvio di stagione da incubo ma la prestazione mostrata a Roma lascia comunque ben sperare soprattutto sotto il punto di vista dell’impegno e della dedizione messo in campo dalla squadra.