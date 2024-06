Civitanovese, due colpi. Sistemato l’attacco

La Civitanovese potenzia l’attacco assicurandosi Ettore Padovani, classe 1989, e Luca Del Moro, classe 2005. "Il curriculum di Padovani – dice il dg Claudio Cicchi – parla da sé: ha giocato con Samb, Avezzano, L’Aquila, Torres, Recanatese, Tolentino e Fano. L’ho avuto alla Folgore Veregra e in quella stagione abbiamo vinto l’Eccellenza". Lo scorso anno il giocatore ha acusato all’inizio un infortunio. "Sta bene ed è pronto. A dicembre la Samb lo ha corteggiato a lungo, ma il ragazzo è voluto rimanere a Fano dove pur giocando bene non è riuscito a far sì che la squadra si salvasse". Cicchi presenta le caratteristiche del nuovo giocatore rossoblù. "Si tratta di un calciatore – spiega – che sa tenere palla, è alto 190 centimetri, fa salire la squadra, è forte di testa, ha un’ottima tecnica e vede la porta".

L’altro elemento che Cicchi ha assicurato all’allenatore Sante Alfonsi è Del Moro. "È un ragazzo che si è messo in evidenza nell’Ascoli Primavera 2. Si tratta di un giocatore che davanti può fare un po’ tutto perché è possibile impiegarlo dietro l’attaccante, ma anche esterno. Ha anche un buon fisico".

Ma non è finito il lavoro per il dg Cicchi. "Potrebbero arrivare altri under nei ruoli richiesti dall’allenatore". A tal proposito domani i rossoblù sosteranno a Civitanova un allenamento congiunto dove lo staff tecnico vedrà all’opera dei giovani di belle speranze. "Poi – dice Cicchi – abbiamo completato, per il portiere siamo in dirittura d’arrivo e penso che presto potremo annunciare l’arrivo di un numero uno under che si è messo in evidenza in Eccellenza". Il tecnico rossoblù vuole partire con due portieri giovani.

CI sono buone probabilità che si faccia il 4 agosto a Civitanova il triangolare tra i rossoblù, il Rimini e la Samb. Un altro test pre campioanto potrà essere fatto contro la Roma City.