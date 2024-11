Civitanovese. "È ora di sfruttare le occasioni create»

"Se qualcuno si aspettava un campionato con poca sofferenza, si sbagliava. Anche oggi ci sarà da penare, ma a differenza delle ultime due prove dovremo essere bravi a raccogliere quanto prodotto". Parla così Sante Alfonsi, tecnico della Civitanovese, in vista della gara di oggi contro l’Isernia, inizio alle 15 al Polisportivo. I rossoblù, alla ricerca della prima vittoria interna, potranno contare sulla spinta di un pubblico, quello locale, unico titolato ad assistere al match per via del divieto di trasferta imposto ai residenti di Isernia e provincia. Gli sportivi civitanovesi saranno in gradinata per l’inagibilità della tribuna. Quasi una vittoria obbligata per l’undici rivierasco, dopo il ko sul campo della Vigor Senigallia (2-0), nel contesto di soli 8 punti conquistati in 9 incontri. La settimana è stata intensa per mister Alfonsi che ha dovuto raccogliere i cocci di un passivo maturato pur realizzando una prova valida e che si è dovuto sobbarcare le critiche del patron Mauro Profili. "Come arrivo alla sfida? Benissimo – afferma –. Abbiamo lavorato seriamente e siamo contenti per le ultime due prove. Peccato non aver sbloccato. Poi il calcio è strano, magari giochi bene e perdi o ti esprimi in maniera pessima, ma segni e vinci. Ai ragazzi non si può imputare nulla". Nell’ultimo turno l’Isernia ha subito il poker della Samb (0-4) e in generale ha incassato molti gol (16). Chissà che non sia la volta buona per l’attacco rossoblù, il peggiore del torneo (5 gol). "Non siamo fortunati, ma non si deve arrivare sotto porta con l’assillo di segnare". Tra i locali torna a disposizione Visciano, restano out Esposito e Abbenante, oltre allo squalificato Spagna. In difesa, consueti ballottaggi Rizzo-Franco e Cosignani-Rossetti; a centrocampo avanzato Buonavoglia, Pierfederici, Macarof e Toccafondi si contendono una maglia da titolari.

Probabile formazione: Petrucci; Rizzo, Diop, Passalacqua, Rossetti; Domizi, Capece, Visciano, Pierfederici; Brunet, Padovani.

Francesco Rossetti