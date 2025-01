Civitanovese. "L’Atletico Ascoli mi mette paura»

"L’Atletico Ascoli mi fa ancora più paura de L’Aquila. È una squadra che crea particolari problematiche nella fase di decodificazione dei flussi di gioco. Credo che sia l’avversario più complesso da affrontare del girone". Lo afferma Stefano Senigagliesi, tecnico della Civitanovese, in vista della gara che oggi i rossoblù disputeranno sul campo dell’Atletico Ascoli (14.30 allo stadio "Don Mauro Bartolini" di Ascoli Piceno). "Quella picena – aggiunge l’allenatore – è una delle poche formazioni che non gioca di sistema, ma è spesso relazionale: crea grandissime problemi dal punto di vista dei riferimenti. Non conosco Seccardini, ma sentendolo parlare mi sembra un ragazzo molto intelligente e competente". La Civitanovese è reduce dal pareggio interno contro L’Aquila 1927: "mentalmente – spiega Senigagliesi – ci arriviamo bene. Il pari di domenica è stato un’iniezione di fiducia di cui avevamo bisogno. Oggi potrebbe essere una partita interessante, ma avremo uno svantaggio rispetto al turno precedente perché in quella circostanza abbiamo giocato con un campo pesante che alla fine ci ha favoriti. Dal punto di vista fisico? Abbiamo recuperato con certezza anche Diop che aveva accusato un leggero affaticamento. Invece Padovani, anche se non è ancora di grado fare 90 minuti, può darci una mano durante la partita". Rosa sempre più corta quella a disposizione del tecnico poiché in settimana è andato via anche Ruggeri. Alla sua seconda partita da allenatore della Civitanovese, Senigagliesi potrebbe schierare di nuovo il portiere over Raccichini, circostanza che renderebbe obbligata la titolarità del classe 2005 Mancini, adattato sulla fascia destra al posto di Franco. Sulla sinistra ballottaggio tra Rossetti e Cosignani. Passando al fronte rivale, tutti disponibili gli effettivi del tecnico Seccardini con l’unico dubbio riguardante Gerlero. Proprio Seccardini ha dichiarato: "la Civitanovese è reduce dall’ottimo punto casalingo contro L’Aquila, dimostrando tenacia e sacrificio. Vogliamo invertire il degli questi ultimi risultati confermando le nostre idee, che ci hanno permesso di ottenere in questi mesi tante soddisfazioni". Arbitrerà Carrisi della sezione di Padova.

Le probabili formazioni

ATLETICO ASCOLI (3-5-2): Pompei; Mazzarani, D’Alessandro, Nonni; Camilloni, Olivieri, Vecchiarello, Severini, Antoniazzi; Minicucci, Ciabuschi. All. Seccardini.

CIVITANOVESE (4-2-3-1): Raccichini; Mancini, Diop, Passalacqua, Rossetti; Visciano, Domizi; Buanovaglia, Capece, Macarof; Bevilacqua. All. Senigagliesi. Francesco Rossetti