Civitanovese, le strategie. De Vito resta in rossoblù

Pablo Becker verso l’addio dalla Civitanovese, invece Andrea De Vito vestirà ancora la maglia rossoblù. Molto probabili anche le conferme di Lorenzo Pasqualini e Ramiro Brunet. Queste le ultime novità dal Polisportivo, dove la rosa rossoblù sta prendendo sempre più forma e la dirigenza è a lavoro per allestire l’organico che nella prossima stagione affronterà il campionato di serie D. Il trequartista argentino Becker, dopo due stagioni nella formazione rivierasca, potrebbe lasciare per accasarsi all’Osimana oppure alla Sangiustese Vp, i due club che al momento sono in modo convinto sulle sue tracce. D’altronde, si tratta di un calciatore dotato di grandi doti tecniche e di creatività, anche se spesso è stato costretto a fare i conti con gli infortuni. De Vito, invece, resterà a Civitanova: anch’egli è rimasto parecchio tempo fermo ai box nella prima parte della scorsa stagione, a causa di alcuni guai fisici, tuttavia si è reso protagonista nel finale di campionato realizzando prove di spessore. Stiamo parlando di un difensore esperto, che prima di approdare nella formazione del patron Mauro Profili aveva sempre militato in Lega Pro e serie B.

Chi invece è stato protagonista in tutto l’arco del torneo, è il terzino Lorenzo Pasqualini, classe 1989, che infatti ha ricevuto diverse richieste da altre società, ma dovrebbe rimanere alla corte di Sante Alfonsi. Infine, anche l’attaccante Ramiro Brunet potrebbe restare. Il giocatore si è sempre messo al servizio del tecnico, sacrificandosi in diverse circostanze. Dunque, si profila uno scenario di conferme quasi all’unanimità, considerando le certezze di Matteo Ercoli, Ivan Visciano e Marco Passalacqua e le buonissime sensazioni relative a Stefano Spagna, Jacopo Domizi e Federico Ruggeri. La nuova Civitanovese sta prendendo sempre più forma.

