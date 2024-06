Civitanovese, le strategie. Ercoli resta in rossoblù

Anche Matteo Ercoli farà parte della rosa della Civitanovese 2024-25. Dopo l’ok di Marco Passalacqua e Ivan Visciano, si aggiunge il centrocampista classe 2002 nel novero dei protagonisti della vittoria del campionato di Eccellenza che vestiranno la casacca rossoblù anche nella prossima stagione. Ercoli era approdato nel club rivierasco la scorsa estate, dopo sette anni passati nella Sangiustese (attuale Montegranaro) del patron Andrea Tosoni tra Juniores e prima squadra. Con la formazione di Sante Alfonsi, è subentrato in diverse partite e ha disputato qualche match da titolare, realizzando il terzo dei gol alla Maceratese nel derby d’andata. In serie D, non si tratterà della sua prima esperienza, dopo un trascorso con la Sangiustese nella stagione 2019-20. La Civitanovese del futuro può dunque contare su cinque certezze: tra i tre già citati e le new entry Ismaila Diop e Nicolò Capodaglio, mentre sugli altri sono in via di definizione le trattative. Altri tasselli riguardano lo staff, in particolare la figura del vice allenatore. Nel precedente campionato, il ruolo è stato ricoperto da Roberto Cottone, che in un’occasione, il primo dei match di Coppa Italia contro la Maceratese (1-1, ndr), ha anche guidato la squadra in prima persona, in una settimana a cavallo tra le dimissioni dell’ex tecnico Nocera e l’arrivo di Sante Alfonsi. Cottone al momento è impegnato nel Memorial Carlini Orselli con la Juniores: non è detto che non rimanga proprio a guidare i ragazzi anche nella prossima annata calcistica. Quanto al bomber Michele Paolucci, il suo destino non è stato ancora definito, ma venerdì o al massimo nel fine settimana dovrebbe spuntare qualche novità. Resta ancora in piedi l’ipotesi di un futuro da dirigente.

Francesco Rossetti