Civitanovese, le trattative. Tutti in fila per Ruggeri

È sempre più forte l’interesse dei vari club di Eccellenza sul centrocampista rossoblù Federico Ruggeri. Il Chiesanuova è in pole, però ci sono anche Monturano e Montegranaro mentre dalla Promozione si era fatta viva l’Aurora Treia. Finora il giocatore ha avuto spazi molto esigui e se il club rivierasco dovesse tesserare anche il centrocampista under Bordin e il difensore Iulitti, la concorrenza aumenterebbe per Ruggeri. Civitanovese doc e classe 2002, Ruggeri ha effettuato solo una gara da titolare, poi qualche lauta comparsa nei minuti finali. La volontà sarebbe quella di trattenerlo, ma non sarà semplicissimo. Ruggeri è alla Civitanovese da due stagioni ed in campo ha dimostrato di poter interpretare il ruolo di mediano e quello di difensore centrale. Dando uno sguardo alle principali trattative della serie D, La Fermana si è assicurata le prestazioni di Mattia D’Agostino dal San Marino, ha rescisso il contratto del maltese Kian Leonardi. Mattia Persano, ex attaccante del Notaresco, e Valent Savor, ex Ancona, sono due nuovi giocatori de L’Aquila. Il Chieti ha prelevato Mattia Foglia, ex Pineto, e liberato il forte centravanti Ameth Fall: ora è l’Ancona a sognare di rilevarlo. A Termoli è ufficiale l’arrivo dell’allenatore Andrea Mosconi, ex Tolentino, Fermana, Samb e Fano. Qui, dopo l’addio del patron Montaquila, la proprietà è stata rivelata da una cordata di imprenditori molisani, Il Roma City ha lasciato partire Gianmarco Piccioni che si accasa al Nardò. Dal club laziale sarebbe in uscita anche Massimo Camilli, il calciatore interessa alla Samb.

Tornando alla Civitanovese, domenica ci sarà la trasferta a Recanati, fischio d’inizio alle 14,30, ed è aperta la prevendita. I tifosi ospiti potranno acquistare i biglietti sul circuito online "Vivaticket.com" o alla tabaccheria Frenquelli di corso Garibaldi. Domenica i botteghini dell’impianto recanatese saranno chiusi e gli sportivi dovranno presentarsi con un documento. I leopardiani sono sotto di un punto rispetto a Visciano. La Civitanovese recupererà Valentin Franco, che ha scontato il turno di squalifica ma dovrà fare a meno di Bevilacqua, che ha rimediato il rosso nel match contro la Fermana.

Francesco Rossetti