Civitanovese, l’iniziativa. Obiettivo: lo stadio pieno

Riempire lo stadio per tornare alla vittoria. È questa la volontà che il patron Mauro Profili, rientrato al Polisportivo dopo un periodo di convalescenza, ha espresso in vista della gara di domenica, seconda di campionato contro l’Atletico Ascoli. Via libera alla prevendita: dunque, chi acquisterà il tagliando entro sabato pagherà 7 euro per la Gradinata e 10 in tribuna laterale. Una mossa per intercettare il più alto numero di paganti e che prevede, inoltre, un prezzo unico di 5 euro per le donne (valevole sia per la tribuna che per la gradinata) e per i giovani tra i 15 e i 18 anni. Chi invece comprerà il biglietto nel giorno della partita dovrà sborsare quanto stabilito a inizio stagione: 12 euro in gradinata, 15 in tribuna e niente riduzioni per donne e teenager, eccezion fatta per gli under 14 che in ogni caso hanno accesso gratuito ai match interni. Nelle prossime ore, il club comunicherà i punti dove sarà possibile procedere all’acquisto. Capitolo abbonamenti: ieri sono arrivate in sede le tessere di coloro che avevano sottoscritto il pass nelle precedenti settimane e al momento gli abbonati hanno raggiunto quota 150. Per sottoscrivere l’abbonamento ci sarà tempo fino al 28 settembre, data che precede la seconda gara casalinga, mentre valgono i seguenti benefit: 10 euro ogni 50 euro spesi al ‘Conad Cuore Adriatico’ per complessivi 50 euro di buoni da utilizzare entro il 10 dicembre; 20% di sconto da ‘Officine Foresi’ su manutenzione e ricambi, infine una copia del libro "Di nuovo Civitanovese. La stagione che ha riportato il club in una categoria nazionale", realizzato dai giornalisti Emanuele Pagnanini e Federico De Marco. È possibile abbonarsi dal lunedì al venerdì, 17-19, al Polisportivo.

Passiamo al campo. Dopo la sconfitta contro L’Aquila, i rossoblù hanno ripreso ad allenarsi in vista della sfida all’Atletico Ascoli (fischio d’inizio alle 15). Ieri l’attaccante Ettore Padovani ha svolto la seduta con il resto del gruppo, e il secondo portiere Lucas Doello, ora è definitivamente a disposizione dopo aver ultimato i passaggi burocratici.

Francesco Rossetti