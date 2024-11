Civitanovese. "Possiamo fare bene contro il forte Chieti»

"Non sarà certo il Chieti visto in Coppa Italia, ma noi siamo in crescita e possiamo far bene". Questo il messaggio che Sante Alfonsi, tecnico della Civitanovese, lancia alla vigilia della sfida contro il Chieti, 12ª giornata di serie D in programma oggi al Polisportivo (14.30). I rossoblù inseguono la prima vittoria casalinga, ma contro i neroverdi l’impresa è piuttosto ardua perché la squadra di Ignoffo ambisce a vincere il campionato. "L’attaccante neroverde Fall è mio amico – aggiunge Alfonsi – ed è molto forte. La formazione teatina e la Samb sono le candidate alla vittoria finale. Noi dobbiamo andare avanti con le nostre idee, senza timori reverenziali". Il Chieti è reduce dallo 0-0 casalingo contro la Samb ed è a due lunghezze dalla vetta. Civitanovese e Chieti si incontrano dopo il precedente di Coppa Italia dell’1 settembre, quando furono gli adriatici a brillare (2-0). Ora è un’altra storia. Con soli 10 punti, Visciano e soci si trovano al penultimo posto e in campionato hanno ottenuto solo due successi, entrambi in trasferta. Ciò detto, la bella prova di Teramo rappresenta una iniezione di fiducia. "Solo contro Fossombrone – prosegue l’allenatore – abbiamo fatto una prova negativa. Ora siamo anche belli da vedere. Ci mancavano i gol, domenica sono arrivati anche quelli. Dobbiamo essere attenti a non prenderli. Le scelte? C’è abbondanza, specie in attacco, perciò spiace ma qualcuno andrà in tribuna". sono tutti a disposizione nei rossoblù, compreso il neo arrivato Tassi. Spagna rientra dalla squalifica, Esposito è in buona condizione e dovrebbe partire titolare.

Probabili formazioni

Civitanovese (4-4-2): Petrucci; Rizzo, Diop, Passalacqua, Cosignani; Buonavoglia, Domizi, Capece, Esposito; Bevilacqua, Padovani.

Chieti (4-3-3): Servalli; Guerriero, Sini, Schiavino, Della Quercia; Forgione, Di Paolantonio, Casciano; Ceccarelli, Fall, Tourè.

Francesco Rossetti