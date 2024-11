Recanatese. Contro l’Isernia un esame da superare

Nel tormentatissimo cammino che dovrà condurre al termine dell’andata non c’è dubbio che la gara odierna contro l’Isernia rappresenta per la Recanatese, una tappa di estrema importanza. Intanto sarà la "prima" casalinga di mister Lorenzo Bilò che ha incassato pochi giorni fa la fiducia della dirigenza che gli dà modo di lavorare con maggiore serenità e con una prospettiva non a brevissimo termine. A Senigallia si sono viste delle buone cose, dal punto di vista dell’atteggiamento ed anche dal modo di stare in campo, ferma restando la quasi totale assenza di pericolosità in attacco. Oggi quindi dovrà essere compiuto uno step ulteriore per cercare di impensierire i molisani che sinora si sono dimostrati all’altezza della categoria, ma non sono certo…fenomeni. Hanno però sempre palesato in campo cuore sfoderando una grinta ed una determinazione che sono basilari quando si lotta per certi obiettivi e dunque i giallorossi sono chiamati ad un match dove il lato agonistico sarà forse preponderante. Al di là di tutte le considerazioni sul momento sportivamente tragico in quanto agli infortuni (sarà anche la prima gara senza un pilastro come Peppe Bellusci che in sette presenze ha dimostrato di essere un lusso a questi livelli, oltre a costituire una guida per i compagni) la Recanatese deve gettare il cuore oltre l’ostacolo per arrivare alla prossima sessione di mercato e poi alle festività con una posizione di graduatoria quantomeno decente. Nel frattempo l’emergenza prosegue, con gli scontati forfait anche di Sbaffo e Melchiorri, però si rivede tra i convocati Mordini, fuori da un mese e tornano a disposizione, dopo aver scontato il turno di squalifica, Alfieri e Canonici. A centrocampo quindi c’è la possibilità per l’allenatore di operare qualche scelta mentre in difesa ed in prima linea le soluzioni sono obbligate.

Probabile formazione: Del Bello; Cusumano, E.Ferrante, Marchegiani; D.Ferrante, Alfieri, Raparo, Mordini; Canonici; Pepa, D’Angelo.