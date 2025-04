Civitanovese-Recanatese: Morreale chiama i tifosi alla vittoria al Polisportivo

"La tecnica o la componente fisica ormai non contano più, alla Civitanovese serviranno fame di vittoria e una grossa mano dal pubblico". È il pensiero di Renzo Morreale, che da ex giocatore e attuale tifoso rossoblù parla della sfida di domenica, contro la Recanatese (inizio alle 15 al Polisportivo). "I rossoblù – spiega – hanno un solo risultato, la vittoria e i tifosi dovranno essere il valore aggiunto. Le polemiche vanno messe da parte, il futuro è domenica". Morreale, che è anche stato allenatore di vari club in Eccellenza, guarda ai possibili scenari tattici del match. "I giallorossi – aggiunge – non sono ancora salvi, ma il vantaggio in classifica permette loro di arrivare più tranquilli alla sfida. Perciò, l’atteggiamento della Civitanovese dovrà muoversi sull’equilibrio tra fame e attenzione: essendo obbligata a vincere, la squadra rossoblù si scoprirà, ma allo stesso tempo dovrà essere accorta perché la Recanatese potrebbe colpire da un momento all’altro. I rivieraschi non dovranno interpretare la gara con l’assillo di fare gol. Poi, se questo non dovesse arrivare nella prima parte dell’incontro, allora si dovrà osare". Tra le mura amiche, Visciano e soci hanno realizzato soltanto una vittoria su 16 turni. "Probabilmente – analizza – fuori casa si trovavano meglio giocando di attesa, sfruttando le ripartenze. Nel loro impianto, invece, dovevano costruire il gioco e quindi avevano più difficoltà". Ragionando sui rispettivi organici: "Padovani – rivela Morreale – è un giocatore che vorrei sempre in squadra, Passalacqua un leader silenzioso e un calciatore di livello. Certo, la Recanatese è stata costruita con altre ambizioni. Stimo moltissimo Raparo, la sua assenza peserà. Spagna è un ex che vivrà le emozioni della partita. Magari non si tratta di un goleador, però lotta fino alla fine e la sua generosità fa la differenza. In generale, mentre si sapeva che la Civitanovese avrebbe fatto più fatica, la Recanatese era partita con altri obiettivi e probabilmente neanche loro si aspettavano di dover lottare per la salvezza a due giornate dal termine. Entrambe le realtà, inoltre, hanno affrontato i cambi di allenatore e questo può aver influenzato le cose. Per Bugiardini, si tratta di una grande opportunità e, anche se non lo conosco personalmente, gli auguro la salvezza. La società giallorossa ha scommesso su Bilò e ha fatto bene, so che si tratta di un tecnico giovane ma molto preparato". Intanto, la società rossoblù ha comunicato una variazione sul prezzo dei biglietti: in gradinata costeranno 5 euro. Francesco Rossetti