Civitanovese. Sale l’urlo dei tifosi:: "Vogliamo la vittoria»

"Noi vogliamo questa vittoria". Un coro che ieri mattina si è udito forte al Polisportivo, al termine della seduta di rifinitura che la Civitanovese ha preparato per la sfida odierna sul campo del Castelfidardo (fischio d’inizio alle 14.30 allo stadio Mancini). A scandire la richiesta erano gli ultras rossoblù che, impossibilitati a seguire la trasferta per via del divieto imposto dal Prefetto di Ancona, si sono presentati al campo d’allenamento per spronare l’undici rivierasco a suon di cori e fumogeni. Chiaramente i giocatori non si sono negati al saluto, insieme con staff tecnico e dirigenza hanno ricambiato partecipando ai battimani. L’importanza di ottenere i tre punti è chiara e se tale eventualità si verificasse si potrebbero aprire diversi e positivi scenari per la formazione adriatica.

Per quanto riguarda l’infermeria confermata la situazione delle giornate precedenti. Visciano dovrebbe essere escluso in via precauzionale, tutti gli altri interpreti sono a disposizione di Senigagliesi. Il tecnico finora ha dato dimostrazione di voler ripartire dalle certezze delle passate domeniche, contemplando scarsissime variazioni. Dunque è lecito pensare che si riparta dagli undici titolari contro l’Ancona. I dubbi maggiori riguardano ancora una volta la fascia sinistra, nel solito rebus tra Rossetti e Cosignani e in posizione più avanzata tra i vari Macarof, Brunet e Milani. Colpi invernali che dunque farebbero ingresso dalla panchina. Parliamo dei vari Rasic, Vila e D’Innocenzo, in attesa di capire se avranno chances anche Di Martino ed Aprea. Più tortuosa la pista Foglia, rientrato in gruppo da poco.

Per quanto riguarda il Castelfidardo, il problema sta in porta dove sono indisponibili i portieri Osama e Munari e il difensore Fabbri. Perciò Giuliodori potrebbe partire dalla formazione che ha affrontato l’ultima parte di gara contro la Sambenedettese, con il classe 2004 Elezaj a difendere i pali. La squadra biancoverde naviga in acque ben più tranquille dei rivieraschi vantando 11 lunghezze in più nella graduatoria. Eppure, nella gara d’andata terminata 0-0, il Castelfidardo non creò alcun pericolo in area locale. C’è però il precedente della Coppa Italia, quando i fisarmonicisti si imposero 4-1, tuttavia la gara fu condizionata dall’espulsione del difensore ospite Passalacqua nel primo tempo.

Probabili formazioni CASTELFIDARDO (3-5-2): Elezaj; Madonna, Vecchio, Imbriola; Costanzi, Miotto, Baldini, Gambini, Fossi; Nanapere, Braconi. All. Giuliodori. CIVITANOVESE (4-4-2): Petrucci; Franco, Diop, Passalacqua, Rossetti; Buonavoglia, Capece, Domizi, Macarof; Padovani, Bevilacqua. All. Senigagliesi.

Francesco Rossetti