Civitanovese: sfida decisiva contro la Recanatese per la salvezza diretta

"Crediamo ancora nella salvezza diretta, ma qualora le combinazioni non dovessero premiarci, sarebbe importante disputare l’eventuale spareggio tra le mura amiche, contando sulla spinta del nostro meraviglioso pubblico. Soprattutto domenica, questo sostegno sarà fondamentale". Così Claudio Cicchi, direttore sportivo della Civitanovese, preparandosi ad un finale di stagione in cui i rossoblù dovranno gettare il cuore oltre l’ostacolo per raggiungere l’agognato obiettivo della permanenza nella categoria. Traguardo che passa per la gara interna di domenica contro la Recanatese e poi per quella sul campo della Sambenedettese. "Contro i giallorossi – aggiunge l’esperto dirigente – sarà una vera e propria battaglia. Il morale con cui ci arriviamo è ottimo dopo la vittoria di giovedì scorso. A Fermo, infatti, ho visto determinazione, grinta e voglia di vincere: tutto ciò mi fa ben sperare". Anche in questo caso, sarà scontro diretto al Polisportivo considerando che i leopardiani si trovano soltanto due lunghezze sopra la zona playout. Per l’occasione, la Civitanovese ritroverà contro i suoi ex, Spagna e Pierfederici. "La Recanatese – aggiunge Cicchi - è un’ottima squadra, ben costruita dal direttore Cianni. Pierfederici è un ottimo giocatore e lo saluto con particolare affetto, Spagna un ragazzo eccezionale, speriamo si faccia condizionare dal suo passato in rossoblù. Dei giallorossi, temo molto D’Angelo, che all’andata ci fece gol. L’assenza di Raparo è una gran bella notizia per noi".

Per i rivieraschi sarà necessario fare uno strappo alla regola del cattivo andamento casalingo, fatto di una sola vittoria in 16 turni. "Quest’anno siamo andati male in casa – ammette poi -, ma sono convinto che stavolta regaleremo ai tifosi una prestazione convincente. Sabato scorso, ho visto i ragazzi pimpanti".

Restano due gare al termine della stagione regolamentare e la squadra di Bugiardini, a quota 33 punti, occupa il quartultimo (quindicesimo) posto in classifica. La salvezza diretta è distante 4 lunghezze, mentre sono soltanto 2 i punti che la separano dalla retrocessione diretta. In occasione degli spareggi, la squadra classificata al tredicesimo posto riceve nel proprio impianto la sedicesima, mentre la quattordicesima ospita la quindicesima. In caso di parità nei novanta minuti, si accederebbe ai tempi supplementari e, se l’esito dovesse restare neutro anche dopo i 120 minuti, la miglior piazzata si assicurerebbe la permanenza in serie D.

Francesco Rossetti