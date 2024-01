Civitanovese sul mercato. Un rinforzo argentino

È atteso per oggi l’arrivo in città di Guido Verini, il nuovo attaccante della Civitanovese Guido Verini. Il centravanti, acquistato dalla società del patron Mauro Profili anche per far fronte all’assenza di Michele Paolucci, ha 21 anni e proviene dal San Lorenzo II, la seconda squadra della nota San Lorenzo, di Buenos Aires. Prima di vederlo in campo, però, "si dovrà attendere il transfer dall’Argentina. Probabilmente, Verini non potrà esserci nemmeno contro la Maceratese", chiariscono dalla dirigenza rossoblù. Dotato di altezza e forza fisica, potrebbe trattarsi del giusto rinforzo per puntellare l’attacco, che proprio in vista della sfida di domani contro il Chiesanuova vedrà il solo Ramiro Brunet a disposizione del tecnico Sante Alfonsi. Tra gli indisponibili, ci sono poi per squalifica l’attaccante Stefano Spagna e il difensore Diego Ballanti, oltre che non ci sarà per infortunio Andrea De Vito. Diversi sono poi gli acciacchi registrati nella partita di mercoledì scorso contro l’Urbino: in dubbio per la sfida al team di Roberto Mobili, anche il difensore centrale Marco Passalacqua e il centrocampista Jacopo Domizi.

"Valuteremo nella rifinitura odierna le condizioni di tutti. Anche perché, oltre agli infortunati, il confronto contro i ducali ci ha fatto registrare gli affaticamenti di Pablo Becker e Matteo Ercoli", spiega il presidente Mauro Profili. "Contro il Chiesanuova – aggiunge Profili – dovremo stringere i denti, consapevoli che si tratterà di una gara molto difficile: loro sono una squadra tosta, dotata di giocatori fisici e ben piazzati".

L’attesa sfida tra le due leader di Eccellenza si disputerà alle 15 di domani al Comunale di Villa San Filippo. È in corso la prevendita nella sede societaria, (16.30-19), alla Bocciofila ‘La pineta’ (9-20) e al Bar Fontana (secondo gli orari di apertura dell’attività).

Francesco Rossetti