Civitanovese. Vietati passi falsi a Fossombrone

Il crocevia della stagione. Questo potrebbe rappresentare, per la Civitanovese, la gara di oggi sul campo del Fossombrone. Al Comunale "Marcello Bonci" non sono ammessi passi falsi per i rossoblù con un piede nei playout e l’altro nel baratro della retrocessione diretta. La squadra di Senigagliesi, a quota 20 punti, condivide il penultimo posta con Isernia ed è reduce dalla sconfitta interna contro l’Avezzano, tuttavia ben 9 squadre sono avvolte in un fazzoletto di 7 punti e i vari discorsi sono ancora aperti. Perdere anche oggi, però, significherebbe uscire dallo stadio con le ossa rotte in tutti i sensi, tanto per il morale quanto per una classifica che rischierebbe di compromettersi sempre più. Tuttavia Senigagliesi avrà le sue carte da giocare: escluso lo squalificato Capece e l’infortunato Foglia, il tecnico disporrà di tutti gli effettivi, compresi i recenti arrivi dal mercato e il rientrante Buonavoglia. Sulla titolarità dell’esterno offensivo ex Samb, uno dei rebus maggiori. In caso negativo Buonavoglia potrebbe essere sostituito da Macarof o Milani, mentre in attacco Padovani dovrebbe riprendersi il posto al fianco di Bevilacqua. Soliti rebus in porta tra Petrucci e Raccichini; sulla fascia sinistra tra Cosignani e Rossetti. Una settimana trascorsa evitando le pressioni esterne in casa Civitanovese, con la scelta del silenzio stampa e degli allenamenti a porte chiuse. Ieri mattina c’è stata la visita di una ventina di ultras per spronare e sostenere i giocatori ai quali viene chiesto il massimo impegno.

Totalmente diversa la situazione del Fossombrone, che all’andata si impose al Polisportivo con un sonoro 0-3. La formazione di Fucili dorme sonni tranquilli, forte dei 32 punti (sesta posizione) e reduce da un preziosissimo pareggio in casa della capolista Sambenedettese. Lo stesso allenatore dei biancoazzurri osserva: "quella odierna – le parole di Fucili - è una di quelle partite in cui abbiamo tutto da perdere. Ci siamo già passati contro il Sora, le squadre assetate di punti come la Civitanovese possono metterti in forte difficoltà. E rispetto all’andata la situazione è molto diversa. I rossoblù possono contare sugli ultimi rinforzi, mentre noi facciamo i conti con qualche acciaccato". Nella Forsempronese squalificato Leonardo Pandolfi, infortunati Torri e Roberti; in dubbio Broso, Conti e Pagliari.

Probabili formazioni FOSSOMBRONE (4-4-2): Bianchini; Bianchi, Urso, Giunchetti, Camilloni; Amerighi, R. Pandolfi, Thiane, Procacci; Casolla, Kyeremateng. All. Fucili. CIVITANOVESE (4-4-2): Petrucci; Franco, Diop, Passalacqua, Rossetti; Buonavoglia, Domizi, Visciano, Brunet; Bevilacqua, Padovani. All. Senigagliesi. Arbitro: Macrina di Reggio Calabria. Francesco Rossetti