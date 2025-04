Civitanovese vs Recanatese: Scontro Cruciale per la Salvezza in Campionato

"Le motivazioni sono quasi alla pari, ma solo chi avrà più fame porterà a casa il risultato. Vogliamo regalare qualcosa di grande ad una piazza e dei tifosi che lo meritano davvero". Le parole sono del capitano della Civitanovese, Ivan Visciano, che carica l’ambiente rossoblù in vista del match contro la Recanatese, passaggio fondamentale per la permanenza nella categoria. Al Polisportivo, la penultima giornata di campionato proporrà uno scontro diretto per la salvezza tra l’undici locale, quartultimo a quota 33 punti e proiettato nella griglia degli spareggi, ed una Recanatese che non ha alcuna intenzione di abbandonare l’attuale status di salvezza diretta, a due lunghezze sopra alla zona playout. "Siamo carichi – assicura Visciano -, la vittoria ottenuta a Fermo ci ha dato un po’ di morale, proprio ciò che era mancato nell’ultimo periodo. Domenica sarà un’altra partita tosta perché anche la Recanatese ha bisogno di punti per salvarsi. Pure in questo caso, credo che troveremo una di quelle squadre con qualità e singoli in grado di fare la giocata. Io, però, ritengo che siamo in debito verso i tifosi che ci hanno sempre sostenuto. Sarebbe davvero un peccato non portare la barca in porto". Il match d’andata finì 1-0 per la squadra di Bilò e a decidere fu una punizione di D’Angelo al novantesimo. L’esito della partita costò la panchina dell’allora tecnico rossoblù Sante Alfonsi. "Facemmo – ricorda Visciano - una buona partita e prendemmo gol su una punizione inventata. Ma il passato non ci interessa. Dobbiamo solo concentrarci su domenica, consapevoli che si tratta di uno step molto importante". Il raggiungimento dell’obiettivo finale passa per un elemento di cui la Civitanovese non sembra affatto essere priva e che dovrà continuare ad esserci, quell’unità che traspare negli abbracci dopo ogni gol, ma anche nei vari momenti della settimana. "Quando – conclude il centrocampista classe 1987 - non vengono i risultati, c’è chi arriva a pensare che non ci sia il gruppo. Questo non è assolutamente vero. Il nostro è un nucleo sano, dove ognuno cerca di dare qualcosa. In questo momento, cerchiamo di trasmetterci un po’ di tranquillità. Soprattutto noi esperti, dobbiamo essere bravi a smorzare un po’ la tensione, che non significa affatto rilassarci".

Per la gara, è stata indetta "giornata rossoblù", quindi gli abbonamenti non saranno validi. Per i tifosi locali sarà applicato un prezzo unico di 7 euro, con biglietto acquistabile in prevendita (gratis fino a 14 anni) su "Ciaotickets" o nei punti autorizzati (tabaccheria Frenquelli e Ricevitoria Lucky point). Domenica i botteghini dello stadio saranno regolarmente aperti. Il fischio d’inizio è fissato per le 15.