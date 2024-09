Civitanovese vuole muovere la classifica: "La pressione? È normale in questa piazza"

Alla ricerca della prima vittoria stagionale. È il mantra che accomuna il destino di Civitanovese e Notaresco, le formazioni che si affronteranno alle 18 di oggi al Polisportivo nella quarta giornata di campionato. I rossoblù hanno approcciato al campionato con tre sconfitte consecutive, in ultimo quella maturata sul campo del Roma City. A margine dei 6 gol subiti e gli 0 realizzati, la prova che si aspettano i tifosi di casa non può che essere un’inversione di tendenza. "La pressione? È normale avvertirla in una piazza che tiene molto alla squadra. Vogliamo fare risultato, ma abbiamo lavorato nella maniera più serena possibile per ottenerlo. Poi sarà il campo a parlare", afferma Daniele Romandini, allenatore in seconda dei rivieraschi che oggi sostituirà lo squalificato Sante Alfonsi. Romandini è un ex della gara: è stato il vice di Massimo Epifani nella stagione 2021-22, terminata all’ottavo posto. "Anche se – aggiunge – non ritroverò contro giocatori che avevo con me in quell’annata posso dire che il Notaresco è una società che lavora bene: sono in D da diversi anni e puntano su giovani del territorio. Pur trovandosi in una città piccola, la squadra vanta un seguito importante e caloroso. A livello di squadra hanno un buon attacco con Persano, Sall che è molto fastidioso. Quacquarelli è di categoria, Arrigoni un signor centrocampista, a livello difensivo ecco l’esperienza dei vari Buzzoni, Formiconi e Ferri". D’altro canto, la compagine abruzzese, a quota 2 punti, è reduce dal pareggio con la Samb. In precedenza vi erano stati un pari con il Sora e una sconfitta a Termoli. "Affronteremo una Civitanovese a 0 punti – le parole di Mattia Evangelisti, tecnico del Notaresco –, ma che tuttavia non merita questa posizione. Sarà una partita dura perché avranno tante motivazioni, dove la maturità farà la differenza. In settimana, hanno alzato il livello di qualità con gli innesti di Rizzo ed Esposito, ma anche noi abbiamo giocatori che sanno affrontare qualsiasi avversario". Tra le fila abruzzesi out il terzino Gennaro D’Ascenzio; per la Civitanovese tutti a disposizione, eccetto lo squalificato Valentin Franco. Occupando quella zona del campo, il neo arrivato Rizzo potrebbe esordire dal primo minuto, in alternativa c’è Riggioni. Infine, il fantasista Vittorio Esposito, ufficializzato da appena tre giorni, potrebbe subentrare nella ripresa.

La probabile formazione della Civitanovese: Petrucci; Rizzo, Diop, Passalacqua, Cosignani; Capece, Visciano, Domizi; Buonavoglia; Padovani, Spagna.

Francesco Rossetti