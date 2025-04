Piumazzo trionfa sul Celtic Cavriago: Shehu decisivo in Coppa di Seconda

celtic cavriago

CELTIC CAVRIAGO: Scalabrini, Muto (90’ Rossi), Ferrari, Rabitti, Grasselli, Paterlini, Lucano, Le Rose, Boretti, Bassir (62’ Rispoli), Riella. A disp.: Galimberti, Venturi, Raiola, Tavaglione, Di Michele, Reggiani M., Fantini. All. Reggiani L.

PIUMAZZO: Mazzini, Salvi, Serafini (75’ Orlandi N.), Mazzini, Allegretti, Ferroni, Shehu, Cavallini (75’ Borrelli), Crispino, Goura (75’ Salcuni), Aldrovandi (70’ Grenza). A disp.: Campo, Ghiaroni, Iotti, Bani, Laino. All. Orlandi D.

Arbitro: Pieri di Cesena

Reti: 33’ e 92’ Shehu, 61’ Boretti

Note: all’89’ Mazzini para un rigore a Le Rose, ammoniti Bassir, Shehu, espulso al 95’ Mazzini

Il sogno del Piumazzo (foto) prosegue. Con un epilogo di gara folle i ragazzi di Davide Orlandi hanno vinto la semifinale regionale della Coppa di Seconda a Reggio sul Celtic Cavriago e domenica alle 15,30 sfideranno nella finalissima di Campogalliano il Crevalcore (2-0 alla Marignanese): chi vince è primo nella lista dei ripescaggi, quindi virtualmente in Prima categoria. Sotto i riflettori il centrocampista ’96 Klinton Shehu (decisivo col gol al 90’ anche nei quarti), che firma l’1-0 al 33’ al termine di una grande azione. I reggiani pareggiano al 61’ in mischia dopo una punizione, poi all’89’ ecco la doccia fredda col rigore per il Celtic, ma Mazzini ipnotizza Le Rose e sul ribaltamento ancora Shehu su punizione firma il 2-1 per il Piumazzo. "Già che sono senza voce per l’allergia – racconta quasi afono mister Orlandi – quella rimasta l’ho persa quando hanno dato il rigore, col loro giocatore caduto da solo per i crampi. Una cosa mai vista, per fortuna abbiamo Mazzini in porta… Sarebbe stato più giusto giocarcela ai rigori, perché la gara è stata equilibratissima, ma poi ci ha pensato Shehu con una magia. Ovvio che se in finale avessimo preso la Marignanese, che è praticamente già promossa, sarebbe stata una festa doppia, così invece ci giocheremo il pass per la Prima con il Crevalcore. Purtroppo perdiamo i due giocatori più esperti, Cavallini che si è stirato e Mazzini espulso al 95’, mancando anche Casarini e Mazzoli siamo davvero corti, ma ci proveremo".

Davide Setti