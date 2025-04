Recanatese: sfida decisiva contro il Chieti per evitare i playout

"Armato" di penna e taccuino Gabriele Baldassarri è (quasi) sempre presente al Tubaldi partecipando anche con trasporto alle alterne vicende dei giallorossi con i quali, comunque, è rarissimo annoiarsi considerando che non bisogna mai dare nulla per scontato. "Contro il Teramo – ci ha detto – era una partita importante, delicata ed anche un pareggio, visto come stavano andando le cose, sarebbe stato prezioso. Chiaramente, al netto delle decisioni arbitrali, ampiamente analizzate, la squadra mi ha destato una buonissima impressione ma quando crei così tante occasioni lampanti devi fatturare più reti, specie se hai davanti la seconda in classifica che nel frattempo ha acquisito coraggio, trascinata da un ottimo giocatore come D’Egidio". Resta il problema, per la Recanatese, della gestione delle partite che talvolta ha creato problemi, con ripercussioni sulla classifica: "Certo anche perché giocare con quella intensità per 90 minuti è dura. Il campionato comunque è molto difficile ed in generale non consente cali di tensione di nessun tipo". Domenica la trasferta a Chieti ed abbiamo già rimarcato come l’organico a disposizione di Amaolo sia di altissimo livello: "È una squadra partita con altri obiettivi, aveva le potenzialità per primeggiare e giocarsela con la Samb. Non so, onestamente, quanto stiano influendo i problemi societari ma a giudicare dalle ultime due gare, la vittoria con la Civitanovese e la rimonta da 2-0 a 2-2 sul campo dell’Atletico Ascoli mi sembra che sia una compagine in salute". Di Ceccarelli abbiamo già tessuto le lodi: altri giocatori da tenere particolarmente in considerazione? "La scelta è ampia: c’è Donsah che ha 28 anni ma vanta già una carriera prestigiosa con le maglie di Verona, Cagliari e Bologna. Vuhtaj non sta andando benissimo come in altre piazze, ma a Rimini e Novara segnava messe di gol. Senza dimenticare Forgione e Di Paolantonio. Non conosco come l’ambiente stia reagendo a questo periodo particolare, ma all’Angelini c’è sempre un cospicuo numero di spettatori, è uno stadio caldo ed i giocatori faranno del tutto per evitare magre figure". A 4 giornate dalla fine si può fare una previsione: quanti punti occorrono per stare tranquilli ed evitare le insidie dei playout? "Potrebbero bastarne 41 ma diciamo che a 42 c’è una ragionevole certezza di essere tranquilli. Alla Recanatese ne mancano 6 con 3 scontri diretti. Meglio farli quanto prima".