Classifica. Il girone B ha tre regine d’inverno

Quarantuno punti in 20 partite dice la classifica. Tanti ne hanno messi insieme Ternana, Pescara e Virtus Entella, le tre regine d’inverno del girone B. Anche se gli umbri, calendario alla mano, ne avrebbero raccolti due in più. Ma la penalizzazione ha privato la squadra di Abate della vetta in solitaria. Così, là davanti, nessuno ha messo il turbo. Dodici le vittorie di Ternana e Pescara, 11 quelle della Virtus Entella. Che, però, ha lasciato tutto agli avversari in una sola occasione. Cammini, quindi, quasi perfetti per tutti. Al rush finale del girone d’andata a perdere qualche colpo è stata la squadra di Baldini che la vetta l’ha avuta a portata di mano a lungo nella prima parte di stagione. Tutto, quindi, si deciderà nel girone di ritorno e c’è da scommettere che sarà avvincendo. Considerando che pure Torres, Arezzo e Vis Pesaro si possono considerare non fuori dai giochi.