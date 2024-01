Classifica rivoluzionata con i tanti recuperi. I campioni dell’Arena Metato balzano in testa

Tanti recuperi, tante partite giocate a distanza di pochi giorni, e classifica rivoluzionata per questi inizio di 2024 nel campionato amatoriale di calcio Uisp. In testa balzano i campioni in carica dell’Arena Metato. Dopo il 3-0 del recupero al Lube Cucine (Amdiaze 2, Bozzi), arriva il 4-1 sull’Unione Orange, finora imbattuto. La doppietta di Di Bianco ed i singoli di Borgi e Filippo Bozzi rendono vano il momentaneo pari di Simonetti. Per l’Unione Quiesa Orange, nei recuperi, erano arrivati il 2-0 sul Terrinca (Raffaele-Granducci) e l’1-1 contro la Croce Verde Discobolo (Tavernelli/Pellegrinetti).

Al secondo posto sale il GO I Passi 77. Contro il Bellariviera è successo esterno per 3-1. A segno Carlesi, Cerrai e Mezzapelle, per gli sconfitti Silva Pedro. Nel recupero c’era stato il 2-0 sul Ctz Imballaggi Francè firmato Brandani-Manetti. Per il Bellariviera, nel recupero, era arrivato l’1-0 sul Terrinca firmato Oliva. Il Torcigliano Socoedi dilaga 5-0 sul Piano di Mommio Manu. Pardini 2, Barbuti, Viviani e Monti a segno.

Piano di Mommio Manu che aveva perso 4-1 anche il recupero contro il Tdl Soccer sotto i colpi di Bitto 3 e Mazzone. Tdl Soccer che liquida 3-0 anche l’Hotel Virginia e lo fa sempre grazie alle giocate di uno scatenato Bitto che realizza una tripletta. Tra Lube Cucine Viareggio e Croce Verde Discobolo è 0-0. Doppio successo per l’Mb Team. Contro l’Msa Force Diavolo è un 2-1 timbrato dalla doppietta di Corno, per gli sconfitti sigla Reda. Prima, nel recupero, c’era stato il 3-1 sul Ctz Imballaggi Francè (Signorino, Mulinacci, Luchetti/Musso). Il Ctz Imballaggi Francè pareggia con il risultato di fa 1-1 contro Villa Diletta. Valesi per i locali e Barbato per gli ospiti.

Infine il Real Nocchi supera 4-3 il Nuovo Mondo Fitness. Fambrini, Pardini, Francesconi e Sartori rendono vana la doppietta di Della Latta ed il centro di Ansani.

Classifica: Arena Metato 25; GO I Passi 77 punti 21; Torcigliano 20; Croce Verde Discobolo 18; Tdl Soccer 17; Mb Team e Unione Quiesa Orange 15; Hotel Virginia 14; Bellariviera e Real Nocchi 13; Lube Cucine Viareggio 12; Msa Force Diavolo 11; Villa Diletta 10; Piano di Mommio Manu 9; Ctz Imballaggi Francè 6; Terrinca 3; Nuovo Mondo Fitness 0.

Sergio Iacopetti