Cluentina brilla al Givova Soccer Experience: fair play e successi a Montesilvano

La Cluentina si è fatta apprezzare sotto più aspetti al torneo "Givova Soccer Experience" di Montesilvano riservato alle categorie che vanno dai piccoli amici agli under 17. È stato un fine settimana pasquale pieno di soddisfazioni per i giovani che hanno conquistato un oro ed un bronzo (Pulcini), una finale per l’argento (Primi calci) ed una vittoria alla finale (Esordienti).

Ma, al di là dei risultati sportivi, è bello sottolineare un episodio perché caratterizza lo stile e lo spirito della società. La finale è stata decisa dai calci di rigore ed è toccato a Giulio battere quello decisivo; ha segnato ma ha bloccato i compagni che lo stavano raggiungendo per condurli dagli avversari a stringere la mano e a salutare: solo dopo questo gesto sportivo è esplosa la sua gioia e quella dei compagni di squadra.

Il fatto è stato notato e gli stessi organizzatori del torneo hanno voluto premiare il fair play di Giulio, dei suoi compagni e del tecnico Andrea Mancini con un reel pubblicato nel loro profilo Instagram.