Cluentina, colpo grosso. Casette Verdini: primo ko

CLUENTINA

1

CASETTE VERDINI

0

CLUENTINA: Rocchi, Giaconi, Del Rosso, Trobbiani (43’ st Troscè), Pagliarini, Bosetti, Pierantoni (42’ st Acquaviva), Montecchiari, Camilloni (49’ st Ismani), Mancini, Cappelletti. All.: Cicarè.

CASETTE VERDINI: Carnevali, Telloni, Ferrari (30’ st Poloni), Tidiane, Ciurlanti, Moschetta, Ogievba (20’ st Gentilucci), Pagliari (27’ st Forte), Cuccù (34’ st Cingolani), Giaccaglia, Midei (24’ st Lami). All.: Lattanzi.

Arbitro: Bardi di Macerata.

Rete: 16’ Del Rosso.

Note. Espulso per proteste al 95’ Cicarè, allenatore della Cluentina.

Un gol e altre occasioni dimostrano quanto sia meritato il successo della Cluentina sul Casette Verdini che nel finale protesta per un gol annullato. Al 6’ Giaccaglia del Casette Verdini scalda i guantoni di Rocchi. Il cross di Mancini al 15’ trova Del Rosso che effettua il tap-in vincente di destro. L’uscita di Rocchi al 26’ strappa il pallone dai piedi di Cuccù. Al 40’ è deviato sulla traversa il pallone calciato da Matteo Camilloni. Nella ripresa l’occasione più pericolosa degli ospiti è al 60’ quando Cuccù lascia partire una fiondata che il portiere smanaccia in corner. L’ultima occasione è sui piedi di Camilloni la cui conclusione al 70’ finisce di poco alta. Gli ospiti alzano il baricento costringendo i locali nella propria metà campo. Al 92’ viene annullato il gol di Lami annullato per fuorigioco al 92’ tra le proteste dei giocatori e tifosi ospiti.