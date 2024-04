Cluentina SUPERATA. L’Aurora Treia vince e approda ai playout

AURORA

2

CLUENTINA

0

AURORA : Frascarelli E, Armellini (57’ Marchetti), Acciarresi, Petruzzelli (94’ Vicomandi), Cervigni, Palazzetti, Massini, Ghannaoui, Ferreyra (83’ Cela), Pucci, Andreucci (88’ Capradossi). All.: Moretti.

CLUENTINA: Rocchi, Pagliarini (75’ Cammertoni), Giaconi, Marcantoni, Menghini, Foglia (57’ Cappelletti), Mongiello, Montecchiari (57’ Scoccia), Ribichini, Mancini A, Salvati (65’ Trobbiani). All. Canesin.

Arbitro: Cacchiarelli di San Benedetto.

Reti: 34’ Andreucci, 9’ st Ferreyra.

Parte subito forte l’Aurora che si getta avanti. I locali reclamano un penalty dopo un solo giro di lancette ma l’arbitro lascia proseguire. La Cluentina costruisce una buona azione al 4’: Ribichini impegna Frascarelli che devia in tuffo. I locali continuano a spingere. Al 35’ arriva l’episodio che cambia le sorti della partita: Acciarresi, dalla destra, mette in area un pallone che Andreucci gira imparabilmente alle spalle di Rocchi. La Cluentina è insidiosa con la conclusione di Mongiello. Nella ripresa l’Aurora mette al sicuro il risultato: al 9’ Ferreyra entra in area e il suo tiro non lascia scampo: è il 2-0. All’83’ Cammertoni scaglia un destro potente che Frascarelli neutralizza. Poco dopo l’arbitro sancisce la fine. Tra due settimane l’Aurora sfiderà l’Appignanese nei playout.