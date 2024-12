Coach Evangelisti. "Bene l’approccio. Nel terzo quarto ci siamo sciolti»

Nel post partita di San Miniato il coach della Stosa Marco Evangelisti è deluso per i secondi 20 minuti giocati dai suoi, che di fatto Hanno spianato la strada al successo della capolista. "Abbiamo approcciato molto bene la partita - commenta l’allenatore della Virtus - difendendo forte nei primi 20’ e mettendo in difficoltà una squadra quadrata come San Miniato. Nel terzo quarto loro hanno alzato l’intensità difensiva e noi alle prime difficoltà ci siamo sciolti. Non ci siamo più aiutati, non riuscendo più a costruire cose buone in attacco e concedendo loro il tiro da 3 punti che sapevamo essere la loro arma migliore. Arriva così un’altra sconfitta che dobbiamo assolutamente dimenticare in fretta - conclude Evangelisti - perché mercoledì torniamo di nuovo in campo. Ci aspetta il derby contro il Costone, una partita importantissima e molto difficile. Dovremo riscattare i secondi 20 minuti e ce la metteremo tutta per conquistare la vittoria".