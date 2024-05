Codigorese, che peccato. Il sogno promozione sfuma

real san clemente

codigorese

Si ferma la marcia di avvicinamento alla Prima categoria della Codigorese, sconfitta dai riminesi del San Clemente dopo un primo tempo senza sussulti, dominato dall’equilibrio. Nel secondo tempo si cambia spartito.

Alla prima vera opportunità il Real San Clemente riesce a sbloccare il risultato: fuga di Molari sulla corsia sinistra, una volta arrivato a ridosso dell’area di rigore lascia partire un tiro a giro che si insacca all’incrocio dei pali, nell’angolo lontano. A questo punto la Codigorese è costretta a uscire dal bunker, una pressione costante e dopo 10’ di lavoro ai fianchi perviene al pareggio su calcio di rigore assegnato per fallo su Trombini. Sul dischetto si presenta Chendi, che non trema e trasforma con un tiro angolato: il portiere intuisce ma non ci arriva.

Questa volta è il San Clemente a tentare di riportarsi in vantaggio. Ci riesce al 35’ con Ringucci con un po’ di fortuna, un rimpallo consente all’attaccante di presentarsi davanti a Miotto e a superarlo in uscita.

Subito dopo piove sul bagnato per la formazione granata, che resta in dieci per l’espulsione di Zangirolami per doppia ammonizione per una sbracciata. Ciò nonostante gli uomini di Diego Grassi non demordono, anche in inferiorità numerica provano a raggiungere il pareggio, ma sono puniti con un’azione di rimessa nel 1’ di recupero. Lisi conquista palla in attacco, scatta il contropiede, si fa quaranta metri palla al piede, partendo dal cerchio di centrocampo, e poi supera Miotto in uscita disperata.

Una finale amara per i granata, dopo una stagione sempre ai vertici all’inseguimento di un obiettivo che purtroppo non è arrivato.