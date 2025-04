Colligiana e Lastrigiana chiudono la stagione con un pareggio senza reti

COLLIGIANA0LASTRIGIANA0

COLLIGIANA: Chiarugi, Gambassi, Paparusso (K), Finetti, Labonia, Mussi (8’ st Pierucci), Corcione (39’ st Montagna), Bartalini (44’ st Nastri), Carlotti (26’ st Poli), Lunghi, Calamassi (13’ st Baccani). Allenatore Mocarelli.

LASTRIGIANA: Marziano, Pierattini, Nencini, Del Colle (K), Piccione, Luka (28’ st Lazzeri), Crini (18’ st Innocenti), Martini (38’ st El Youssefi), Palaj, Mandolini (23’ st Bibaj), Monfalconi (32’ st Tomeo). Allenatore Gambadori.

Arbitro: Calvani di Prato.

COLLE VAL D’ELSA – Termina in parità l’ultima partita della stagione regolare della Colligiana: al ‘Manni’ la squadra di mister Mocarelli, al termine di una sfida noiosa e priva di emozioni, non va oltre lo 0-0 contro la Lastrigiana e chiude il campionato in quarta posizione, accedendo quindi ai play off, nei quali affronterà in trasferta il Mazzola. La Colligiana (con una insolita maglia azzurra legata all’iniziativa "Salviamo il mondo") inizia il match con una certa aggressività, presentandosi più volte di fronte a Marziano, ma senza trovare il colpo decisivo. La Lastrigiana si difende con ordine, provando a rispondere in contropiede, ma per gran parte della prima frazione le occasioni latitano da entrambe le parti: per vedere la prima conclusione della Colligiana, deviata in angolo, è necessario attendere addirittura il 43’. Il ritmo, nella ripresa, diventa sempre più blando, con le due squadre che sembrano avere più timore di perdere che volontà di provare a vincere: il gioco ristagna a centrocampo e le occasioni da rete sono praticamente nulle, fino alla prevedibile conclusione.

Marco Brunelli