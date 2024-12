Colligiana supera Sinalunghese 1-0 grazie al gol di Carlotti

COLLIGIANA 1 SINALUNGHESE 0

COLLIGIANA: Chiarugi, Gambassi, Paparusso, Mariani, Grassini, Donati (K), Corcione, Poli (14’ st Mussi), Carlotti, Lunghi, Calamassi (23’ st Baccani). Panchina: Bacciottini, Nastri, Corbinelli, Bartalini, Pierucci, Cianciolo, Harti. Allenatore Mocarelli.

SINALUNGHESE: Marini (K), Celestini (29’ st Parri), Dei (16’ st Landi), Ferrante, Corsetti, Salvestroni (7’ st Ceppodomo), Bardelli (7’ st Canapini), Tacchini (47’ st Palmerini), Fiaschi, Viligiardi, Redi. Panchina: Noli, Meoni, Lorenzetti, Bucaletti. Allenatore Benedetti.

Arbitro: Monti (Firenze).

Rete: 31’ pt Carlotti (C).

Note: Angoli 7-1. Ammoniti: Ferrante, Viligiardi; espulso l’allenatore Mocarelli (C) al 33’ st; recuperi 1’ pt, 5’ st.

COLLE VAL D’ELSA – Importantissima vittoria della Colligiana, che nell’anticipo supera 1-0 la Sinalunghese. Nei biancorossi debutta Gianmarco Poli, attaccante classe 2003 scuola Livorno e Sampdoria, arrivato in settimana dallo Zenith Prato. Fin dai primi minuti la Colligiana prova a mettere sotto pressione gli avversari, che però si difendono con ordine e, quando necessario, con una certa durezza, cercando anche di approfittare di ogni varco lasciato dai biancorossi per partire in contropiede.

La sfida è dura e combattuta, ma nella fase iniziale mancano vere occasioni da rete, con le due difese che vincono decisamente il confronto con i reparti offensivi. La prima opportunità è sui piedi del biancorosso Lunghi, che al 23’, su punizione, fa la barba al palo. La risposta della Sinalunghese arriva cinque minuti dopo, con Chiarugi che in uscita ferma all’ultimo secondo Viligiardi prima che riesca a tirare. Al 31’ la Colligiana passa: Carlotti si fa trovare al posto giusto su un cross dalla sinistra e da due metri fulmina Marini. I biancorossi spingono in cerca del raddoppio, e la Sinalunghese va in affanno: al 45’ solo un intervento in extremis di Corsetti ferma Carlotti lanciato a rete.

La Colligiana continua a premere anche in avvio di ripresa, con gli ospiti che faticano a reagire ad un avversario che sembra correre a velocità superiore: a più riprese i biancorossi arrivano vicini al raddoppio, ma non trovano la conclusione vincente. Il finale vede la tensione crescere progressivamente, con diversi falli duri e l’espulsione di alcuni elementi della panchina colligiana, incluso il tecnico Mocarelli (nella foto). La Sinalunghese ci prova, ma il risultato non cambia più fino al fischio finale.

Marco Brunelli