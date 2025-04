Colligiana: Ultima Sfida Decisiva Contro Lastrigiana per il Campionato

Si concluderà con un brivido, il campionato della Colligiana: arrivati agli ultimi 90 minuti della stagione, infatti, i biancorossi si trovano ancora di fronte ad un ventaglio di possibilità che vanno da (quasi) tutto a niente. E il loro destino sarà deciso dalla sfida casalinga di domani, che li vedrà contrapposti ad una Lastrigiana quasi salva, ma ancora bisognosa di almeno un punto per avere la certezza matematica di evitare i play out. Per la Colligiana, invece, tutto è tornato in gioco dopo l’inaspettata sconfitta di domenica sul campo della Sinalunghese: sfumato già due settimane fa il sogno del primo posto, i biancorossi sono al momento terzi, ma in una situazione complessa, visto che le quattro squadre tra il secondo e il sesto posto sono accalcate in appena quattro punti. La Colligiana ha davanti l’Affrico ad una sola lunghezza, ma tra le inseguitrici l’Asta, ad oggi la prima squadra che non disputerebbe i play off, ne dista solo tre: la squadra allenata da mister Mocarelli potrebbe quindi recuperare il secondo posto nella migliore delle ipotesi, finire addirittura fuori dagli spareggi nel peggiore, considerando che è in svantaggio negli scontri diretti con l’Asta, e che in caso di arrivo a pari punti sarebbe sopravanzata dagli avversari. Quasi tutto è quindi nelle mani dei biancorossi, che devono fare la propria partita senza guardare gli avversari e, soprattutto, senza commettere quegli errori, dovuti molto probabilmente alla giovane età di molti interpreti, che in diverse occasioni le hanno impedito di compiere il passo decisivo. Questa può ancora essere una stagione straordinaria, ma è indispensabile evitare di inciampare proprio sulla linea del traguardo.

Marco Brunelli